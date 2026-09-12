Dereck Moncada sigue encendido con Lugano y fue figura ante Young Boys

Lugano, Suiza.- Dereck Moncada continúa dejando buenas sensaciones en el fútbol suizo y este sábado volvió a ser protagonista con el Lugano, al registrar su primera asistencia en la máxima categoría de Suiza. El futbolista hondureño aportó el pase decisivo para que su equipo rescatara un empate 2-2 frente al histórico Young Boys.

El catracho apareció en el tramo final del encuentro para marcar diferencia. Al minuto 80, Moncada recibió el balón por el sector derecho y envió un preciso centro al área, donde apareció su compañero Albian Ajeti para conectar el remate que significó el 2-2 definitivo para el conjunto de Lugano.

Con esta participación, Dereck Moncada ya registra tres goles y una asistencia en apenas siete partidos disputados exclusivamente en la Liga de Suiza. Su rendimiento también se extiende a las diferentes competiciones, ya que acumula cinco anotaciones entre el campeonato liguero, la Copa de Suiza y la UEFA Conference League.

El empate ante Young Boys permitió que Lugano alcanzara los 19 puntos después de siete jornadas disputadas y conservara el liderato de la competición. El conjunto suizo mantiene además su condición de invicto, producto de seis victorias y un empate en el inicio de la temporada.

El buen momento que atraviesa Moncada llega justo cuando también se prepara para dar un nuevo paso con la Selección Nacional de Honduras. El atacante será incluido en la convocatoria de la Bicolor para los próximos compromisos correspondientes a la Nations League, donde buscará trasladar su gran rendimiento en Europa al combinado catracho.

Así, Dereck Moncada llega a la concentración hondureña con números que respaldan su crecimiento en el fútbol suizo. Sus tres goles y una asistencia en la liga, además de sus cinco tantos en todas las competiciones, lo convierten en uno de los legionarios que atraviesa un momento destacado antes de afrontar los importantes desafíos con Honduras.