"Me voy feliz, orgullosa y agradecida": el mensaje de Stephie Morel tras el Miss Honduras Universo 2026

Stephie Morel, representante de Cortés en el Miss Honduras Universo 2026, utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de esta etapa tras finalizar su participación en el Top 7 del certamen.
La joven, una de las candidatas más comentadas antes de la gran final, compartió un mensaje en el que expresó su gratitud por todo el proceso vivido durante los últimos meses de preparación.
"Hoy mi corazón está lleno de gratitud y orgullo por todo el camino recorrido", escribió Morel al inicio de su publicación, dirigiéndose directamente a quienes la apoyaron durante el certamen.
La candidata agradeció, en particular, a cada uno de sus seguidores, a las páginas de farándula que dieron cobertura a su candidatura y a todas las personas que confiaron en su trabajo a lo largo del proceso.
"Me voy feliz, orgullosa y agradecida por haber dado lo mejor de mí en cada etapa", afirmó, dejando claro que su valoración personal de la experiencia es positiva más allá del resultado obtenido.
Morel añadió unas palabras de agradecimiento por "tanto amor" recibido y por haber podido ser parte de lo que ella misma describió como un sueño cumplido.
En su mensaje, la candidata también dedicó un espacio especial a la marca hondureña responsable del diseño que utilizó durante la noche final del certamen, al que calificó como "espectacular".
La publicación de Morel se dio horas después de que el certamen coronara a Luisa Pineda, representante de San Francisco de Yojoa, como la nueva Miss Honduras Universo 2026.
Pineda se perfila ahora como la representante de Honduras rumbo a la próxima edición de Miss Universo, tras imponerse en una noche final que reunió a las candidatas más destacadas del país.
Con este mensaje, Stephie Morel cierra su paso por el Miss Honduras Universo 2026, certamen en el que había llegado como una de las favoritas para buena parte de los seguidores de este tipo de eventos.