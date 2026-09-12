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Las siete coronas de Centroamérica: así son las reinas que van por Miss Universo 2026

Con la coronación de Luisa Pineda en Honduras, Centroamérica cerró su cuadro de representantes para Miss Universo 2026

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 09:33
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Con la coronación de Luisa Pineda en Honduras, la región centroamericana completó su cuadro de representantes para la 75.ª edición de Miss Universo, que se celebrará en noviembre en Puerto Rico. A continuación, un repaso por quién es quién

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Luisa Paola Pineda Barahona (Honduras). Pineda, de 26 años y 1.73 metros de estatura, representó a San Francisco de Yojoa, Cortés, y se coronó como la nueva Miss Honduras Universo el 11 de septiembre.

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Es licenciada en Administración Turística y actualmente amplía su formación como pasante de Ingeniería en Operaciones y Logística. Su seguridad en el escenario y su desempeño en la ronda de preguntas fueron determinantes para llevarse el título.

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Gabriela Lineth González del Valle (Panamá). Conocida como "Gabilineth", tiene 20 años, mide 1.83 metros y es originaria de Chirquí. Combina la preparación académica —aspira a convertirse en doctora— con su participación en el certamen, mostrando disciplina y seguridad en el escenario.

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Sofía Córdova (El Salvador). Coronada el 28 de junio en el Teatro Presidente de San Salvador, Córdova fue la única de las quince finalistas en representar a la diáspora salvadoreña y no a un departamento del país.

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Estudia Ciencias Jurídicas y, en paralelo, Diseño de Modas; disfruta de la lectura, el ejercicio, el campismo y el buceo. Sucede a Giulia Zanoni, quien representó a El Salvador en la edición celebrada en Tailandia.

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María Alejandra Acosta (Costa Rica). A sus 24 años y oriunda de Heredia, Acosta es hija de médicos cubanos y habla español, inglés, francés e italiano. Había quedado como virreina en 2024 y este año se coronó también como Miss Elegancia.

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Es reconocida por su participación en actividades de debate internacional y por su trabajo social con la ONG Manos Amigas de Talamanca, además de un proyecto propio centrado en historias positivas de costarricenses.

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Jasmine Blandford (Nicaragua). Nacida en Estados Unidos y de ascendencia nicaragüense por parte de sus padres, Blandford representa a la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y se convirtió en la segunda mujer afrodescendiente y caribeña en obtener la corona nicaragüense.

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Su nombramiento se dio por designación oficial y no mediante gala competitiva, ya que la organización de Miss Nicaragua opera en el exilio desde 2023, tras la persecución del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la franquicia luego del triunfo de Sheynnis Palacios en Miss Universo. Blandford tiene trayectoria en pasarela, con apariciones en el Miami Swim Week.

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Caleigh-Rose West (Belice). West fue proclamada Miss Universe Belize 2026 y asumirá la tarea de llevar la bandera beliceña al certamen internacional.

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Su coronación estuvo marcada por una polémica ajena a su desempeño: durante la gala, el telón digital que debía mostrar patrimonio beliceño exhibió por error una imagen de Tikal, el sitio arqueológico guatemalteco, en lugar de referentes propios como Xunantunich, Caracol o Altun Ha. El desliz generó críticas en redes sociales hacia la organización, aunque en nada resta al logro de la nueva reina.

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María Adelina Castillo Birba (Guatemala). Con 30 años, Castillo Birba representa a Sacatepéquez y se convirtió en la reina número 55 en la historia del certamen nacional, tras imponerse entre 27 candidatas en una gala celebrada en el Parque de la Industria.

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Domina inglés y griego —este último, su lengua materna— y es médica de profesión, especializada en Pediatría con distinción cum laude; actualmente cursa la subespecialidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

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