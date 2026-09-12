Las siete coronas de Centroamérica: así son las reinas que van por Miss Universo 2026

Su nombramiento se dio por designación oficial y no mediante gala competitiva, ya que la organización de Miss Nicaragua opera en el exilio desde 2023, tras la persecución del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la franquicia luego del triunfo de Sheynnis Palacios en Miss Universo. Blandford tiene trayectoria en pasarela, con apariciones en el Miami Swim Week.