Alejandra Fuentes se despide de la corona de Miss Honduras con emotiva pasarela

Una emotiva pasarela dio paso a la despedida de Alejandra Fuentes como Miss Honduras Universo. La reina de belleza volvió a caminar sobre el escenario para cerrar un año lleno de experiencias y representar por última vez el título que llevó con orgullo.
Durante esta noche, Fuentes lució un elegante vestido de corte princesa en color azul turquesa, con el que recorrió el escenario mientras recibía los aplausos del público.
Con una sonrisa y emocionada, Alejandra Fuentes se despidió de la corona que recibió en 2025 y que le permitió representar a Honduras en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.
La reina hondureña aprovechó su última pasarela como Miss Honduras para agradecer a quienes la acompañaron durante su reinado y respaldaron su participación en el certamen nacional e internacional.
Entre aplausos y miradas de emoción, Fuentes avanzó por el escenario consciente de que eran sus últimos momentos portando oficialmente la corona de Miss Honduras Universo.
La noche también significó el cierre de su etapa como representante de Honduras en Miss Universo, luego de llevar el nombre del país hasta el escenario internacional del certamen realizado en Tailandia.
Alejandra Fuentes es una destacada reina de belleza, diplomática y activista social hondureña. Nació en Catacamas, Olancho, el 25 de marzo de 1994, y desde entonces ha desarrollado diferentes facetas vinculadas al servicio y la representación de Honduras.
En 2025, Fuentes alcanzó uno de los títulos más importantes de su trayectoria al ser coronada como Miss Honduras Universo, convirtiéndose en la representante oficial del país para el certamen internacional.
Después de su emotiva despedida, Alejandra Fuentes entregó la corona a su sucesora, Luisa Paola Pineda, representante de San Francisco de Yojoa, quien asumió oficialmente el título de Miss Honduras Universo 2026.
Su despedida fue con agradecimientos y nostalgia. La reina caminó una vez más frente al público, mientras cerraba un capítulo que la convirtió en una de las representantes de Honduras más recordadas por los seguidores del certamen.