Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026

La competencia por la corona de Miss Honduras Universo 2026 se intensifica.
Waleska Liseth Méndez, Miss Santa Bárbara.
Yariela García, Miss Comayagua.
Kat Sarmiento, Miss Copán
Kennia Mondragón, Miss Francisco Morazán.
Sherley Tejada , Miss El Paraíso
Claudia Nathalie Canahuati, Miss San Pedro Sula.
Anais Vargas, Miss Valle.
Luisa Paola Pineda, Miss San Francisco de Yojoa.
Stephie Alexandra Morel Yanes, Miss Cortés.
Rosa Amalia Olivares, Miss La Paz.
Seleny Pineda, Miss Omoa
Zully Paz, Miss Atlántida
Jennifer Castro, Miss Yoro.