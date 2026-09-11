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Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026

El jurado de Miss Honduras Universo 2026 tomó la decisión y seleccionó a las 13 candidatas. Aquí sus mejores fotos

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 23:42
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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La competencia por la corona de Miss Honduras Universo 2026 se intensifica.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Waleska Liseth Méndez, Miss Santa Bárbara.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Yariela García, Miss Comayagua.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Kat Sarmiento, Miss Copán

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Kennia Mondragón, Miss Francisco Morazán.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Sherley Tejada , Miss El Paraíso

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Claudia Nathalie Canahuati, Miss San Pedro Sula.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Anais Vargas, Miss Valle.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Luisa Paola Pineda, Miss San Francisco de Yojoa.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Stephie Alexandra Morel Yanes, Miss Cortés.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Rosa Amalia Olivares, Miss La Paz.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Seleny Pineda, Miss Omoa

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Zully Paz, Miss Atlántida

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Sus mejores fotos: Las 13 semifinalistas del Miss Honduras Universo 2026
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Jennifer Castro, Miss Yoro.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
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