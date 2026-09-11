Delantero hondureño es nuevo fichaje de Tigres UANL de México

Nuevo León, México.- El FC Dallas confirmó la salida a préstamo del atacante Jaidyn Contreras, jugador formado en las categorías inferiores del club, quien continuará su carrera en el Tigres UANL de la Liga MX. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027 e incluye una opción de compra para el conjunto mexicano. La operación se cerró antes de que finalizara el Mercado de Transferencias Secundario, cuyo cierre estaba establecido para el 2 de septiembre de 2026. De esta manera, Contreras tendrá la oportunidad de continuar su desarrollo profesional en uno de los clubes más importantes del fútbol mexicano.

El futbolista firmó su contrato como jugador formado en la cantera del FC Dallas el 6 de enero de 2026, durante el Día Anual de los Jugadores Formados en la Cantera. Su estreno profesional se produjo el 27 de julio de 2024 con North Texas SC frente al St. Louis CITY2, y posteriormente fue parte del equipo que conquistó la Copa MLS NEXT Pro 2024 al imponerse 3-2 al Philadelphia Union II en la final disputada el 9 de noviembre de ese año. Entre 2024 y 2026, Contreras acumuló 41 encuentros, tres anotaciones y seis asistencias. El jugador nacido en Houston, además, cuenta con la posibilidad de representar internacionalmente a Estados Unidos, México y Honduras, una particularidad que ha marcado su trayectoria en las diferentes categorías juveniles. Recientemente, el extremo defendió los colores de la selección Sub-19 de Estados Unidos y colaboró para que el combinado estadounidense terminara como subcampeón del Campeonato Masculino Sub-20 de la Concacaf 2026. Durante el torneo registró tres asistencias y 31 centros, cifras que lo colocaron como líder en ambas estadísticas, además de ser elegido para integrar el Once Ideal de la competición.