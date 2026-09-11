Honduras hace historia y conquista el Centroamericano de Fútbol para Ciegos

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Fútbol para Ciegos de Honduras volvió a poner en alto el nombre del país al conquistar el Campeonato Centroamericano, una destacada actuación que estuvo acompañada de reconocimientos individuales para integrantes del representativo catracho.
Este logro representa un nuevo motivo de orgullo para el deporte nacional, especialmente para los atletas que forman de esta disciplina y que continúan demostrando su capacidad en competencias regionales e internacionales.
El fútbol para ciegos, también conocido como fútbol 5 para personas con discapacidad visual, se caracteriza por el uso de un balón sonoro que permite a los jugadores orientarse dentro de la cancha y mantenerse atentos al desarrollo del juego.
Además, los futbolistas de campo utilizan antifaces para garantizar condiciones de igualdad, apoyándose en el sonido del balón, las indicaciones y la comunicación constante para desarrollar cada una de las jugadas durante los partidos.
La concentración, coordinación y el trabajo en equipo son elementos fundamentales dentro de esta disciplina, en la que los jugadores deben mantener una comunicación permanente para desplazarse por el terreno de juego.
Premiación
La celebración hondureña no terminó con la obtención del campeonato, pues la delegación nacional también destacó en la entrega de premios individuales al recibir los reconocimientos al portero menos batido y el mejor jugador del torneo.
Estos galardones reflejan el rendimiento mostrado por la selección durante la competencia y completan una destacada participación que dejó importantes resultados tanto en el plano colectivo como individual.
No fue casualidad
Honduras cuenta con antecedentes importantes dentro de esta disciplina, pues en 2005 la selección nacional conquistó la Copa Braille luego de imponerse 10-2 ante Guatemala en el segundo encuentro de aquella competición.
Ahora, la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos vuelve a celebrar un título regional, acompañado de dos reconocimientos individuales, escribiendo así una nueva página de orgullo para el deporte hondureño.