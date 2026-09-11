Honduras hace historia y conquista el Centroamericano de Fútbol para Ciegos

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Fútbol para Ciegos de Honduras volvió a poner en alto el nombre del país al conquistar el Campeonato Centroamericano, una destacada actuación que estuvo acompañada de reconocimientos individuales para integrantes del representativo catracho.

Este logro representa un nuevo motivo de orgullo para el deporte nacional, especialmente para los atletas que forman de esta disciplina y que continúan demostrando su capacidad en competencias regionales e internacionales.

El fútbol para ciegos, también conocido como fútbol 5 para personas con discapacidad visual, se caracteriza por el uso de un balón sonoro que permite a los jugadores orientarse dentro de la cancha y mantenerse atentos al desarrollo del juego.