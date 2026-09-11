Mauro Reyes sale en defensa de Nixon Cruz en Real España y revela la verdad sobre la polémica foto

San Pedro Sula, Honduras.- Previo al viaje de Real España a Olancho, donde se medirá este sábado 12 de septiembre a las 5:15 de la tarde ante Potros , el entrenador Mauro Reyes habló sobre su futuro al frente de la Máquina y dejó claro que su objetivo es seguir trabajando para pelear por los primeros lugares.

Además, el técnico salió en defensa de Nixon Cruz y explicó lo sucedido con el futbolista, asegurando que la fotografía que circuló en redes sociales era antigua y que el jugador sí está comprometido con el equipo.

Profe, ¿su valoración ante este partido contra el Olancho, siempre con la idea de ganar y estar en los primeros lugares?

Creo que un equipo grande debe salir a ganar donde sea. Todos los rivales tenemos fortalezas, debilidades, y de eso se trata, de establecer un plan de partido que nos permita contrarrestar las fortalezas y hacerle daño a través de las nuestras.

Entonces, esa es nuestra consigna. Ahora, si valoramos el partido, va a ser un partido complicadísimo, porque Olancho tiene un gran plantel de jugadores, van a tener el ánimo del cambio de entrenador, va a haber mucho ímpetu, mucha estructura organizativa dentro del campo, que ha sido una de las características de su nuevo entrenador.

Eso hace que el partido tenga características especiales y sea un poco más complicado de lo que pudo haber sido anteriormente.

¿El equipo va de viaje completo o qué bajas lleva?

Las mismas bajas de siempre. Aparicio, el caso de Aceituno, que todavía no se recupera, y ya está Palacios, que ya empezó a entrenar, pero que todavía no está al 100, y prácticamente va a viajar la misma delegación del partido anterior.

¿Cree que el resultado que se dé en ese encuentro va a ser crucial para que determinen su futuro en Real España?

No, yo creo que no. Independientemente del resultado, la Junta Directiva tiene un plan, solo ellos lo saben. Por supuesto, mi trabajo es ir a ganar cada partido, el que me pongan enfrente.

Voy a establecer un plan para buscar ganar. Esto es parte del fútbol, lo que es un equipo grande. Ellos tienen la libertad de tomar la decisión que quieran. Yo voy a tratar de hacer mi trabajo, dejar el equipo en el primer lugar o seguir en el primer lugar. Ese es nuestro objetivo. Independientemente de las decisiones que tome la Junta Directiva, nosotros estamos enfocados en cada partido.

Hay presión por cada juego. Sabemos que los resultados hablan. Usted lo habla mucho. ¿Cómo se ha sentido después de estas dos semanas de trabajo?

Muy bien. El equipo ha mejorado ciertas cosas que a mí me gustan. Me están costando otras cosas. Recuerde que este equipo viene cinco pretemporadas atrás con un entrenador. Tiene un modelo de juego muy definido y me están costando ciertas cosas.

Pero ha sido una semana muy importante de trabajo y espero que el equipo presente el mismo orden anterior, pero con mucha más dinámica y mucha más agresividad para llegar al marco rival.

Le pregunto por lo que usted dijo el domingo, el caso de Nixon Cruz, de que no había entrenado. En la semana, en redes sociales apareció una foto de él trasnochado. Aclárenos un poco cómo estuvo ese tema de Nixon Cruz

Yo voy a ser bien honesto con ustedes. Hay gente que es mala leche, como decimos. Yo hablé con Nixon. Yo he venido hablando desde que asumí la responsabilidad directa. Yo he venido hablando con él. Yo decía en la conferencia que le ha venido cambiando de actitud.

Es un chico que está más comprometido y esa foto es muy vieja. Él me enseñó de su celular y esa foto es vieja. Pero hay gente que trata de hacerle daño. Recuerde que este es un fútbol. Hay rivales que también juegan fuera de la cancha. Nosotros tenemos que estar enfocados.

Nixon Cruz sí tuvo un problemita, pero no el de la foto. Tuvo un problemita en la semana. Lo supimos manejar. Es un jugador que está disponible y, como vuelvo a reiterar y a repetir, es una pieza fundamental para Real España.

¿Está bien Nixon? ¿Entrenó?

Sí, entrenó perfectamente. No ha tenido ningún problema desde la semana pasada, a excepción de ese problemita que tuvo. Ha hecho un gran trabajo y no tenga ninguna duda que lo va a ver allá en Olancho.