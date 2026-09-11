Torres Gemelas vuelven a iluminar el cielo de Nueva York con miles de drones

Nueva York, Estados Unidos.- El cielo de Manhattan se convirtió en un inédito homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, a dos días de conmemorarse el 25 aniversario de los ataques que dejaron 2,977 personas fallecidas.
La noche sobre Lower Manhattan se iluminó con 2,977 drones, cada uno de los cuales representó a una de las víctimas de los atentados ocurridos en 2001.
La exhibición aérea recreó, entre otras figuras, la silueta de las Torres Gemelas, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad de Nueva York y de los ataques que marcaron la historia contemporánea de Estados Unidos.
A pocos metros, los drones compartieron el cielo con los dos haces de luz azul del tradicional “Tribute in Light”, que cada año recuerda a quienes murieron en los atentados.
La combinación de las luces azules y las figuras formadas por los drones generó una de las imágenes más simbólicas de la conmemoración de este año en Manhattan.
El homenaje se realizó dos días antes del aniversario número 25 de los atentados del 11 de septiembre, en una noche en la que cada una de las 2,977 luces recordó de manera individual a una persona que perdió la vida en los ataques de 2001.