Torres Gemelas vuelven a iluminar el cielo de Nueva York con miles de drones

Nueva York, Estados Unidos.- El cielo de Manhattan se convirtió en un inédito homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, a dos días de conmemorarse el 25 aniversario de los ataques que dejaron 2,977 personas fallecidas.

La noche sobre Lower Manhattan se iluminó con 2,977 drones, cada uno de los cuales representó a una de las víctimas de los atentados ocurridos en 2001.

La exhibición aérea recreó, entre otras figuras, la silueta de las Torres Gemelas, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad de Nueva York y de los ataques que marcaron la historia contemporánea de Estados Unidos.