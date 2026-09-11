Luis Ángel Firpo vs Olimpia: invasión merengue en El Salvador y éxtasis por la goleada

Olimpia derrotó de manera contundente al Luis Ángel Firpo de El Salvador por marcador de 3-0. La afición merengue puso el color en San Salvador y dieron un paso importante hacia la clasificación a semifinales de Copa Centroamericana.
Olimpia venció 3-0 al Firpo en el estadio Cuscatlán de San Salvador con anotaciones de Jorge Álvarez, Yustin Arboleda y Nicolás Dibble.
Muchos aficionados de Olimpia hicieron el viaje a San Salvador y pusieron el color en las gradas del coloso salvadoreño.
La barra UltraFiel no pudo faltar con su respaldo en San Salvador, los merengues dieron cátedra de apoyo como generalmente lo hacen.
La barra UltraFiel llegó desde muy temprano para instalarse en el Cuscatlán y poner ambiente contra el Firpo.
Algo de destacar es que no hubo violencia dentro y fuera del estadio, teniendo un excelente comportamiento de los aficionados.
Con banderas y bombos llegó la afición de Olimpia al estadio. El viaje de regreso fue como esperaban ya que Olimpia se impuso.
Jorge Álvarez abrió la lata con un disparo de tiro libre. Al final la noche se pinto de merengue y los blancos pusieron un pie en semifinales.
Yustin Arboleda aprovechó el error de la defensa y el portero del Firpo para establecer el 2-0 cuando corría el minuto 53.
Como lo viene haciendo hace varios juegos, Edwin Rodríguez jugó con una máscara en su rostro. Olimpia jugaría en semifinales ante Saprissa o Cartaginés.