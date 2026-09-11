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Luis Ángel Firpo vs Olimpia: invasión merengue en El Salvador y éxtasis por la goleada

La afición de Olimpia puso el color en San Salvador. Los merengues dieron un paso importante para la clasificación

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 06:28
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Olimpia derrotó de manera contundente al Luis Ángel Firpo de El Salvador por marcador de 3-0. La afición merengue puso el color en San Salvador y dieron un paso importante hacia la clasificación a semifinales de Copa Centroamericana.

Fotos: Cortesía
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Olimpia venció 3-0 al Firpo en el estadio Cuscatlán de San Salvador con anotaciones de Jorge Álvarez, Yustin Arboleda y Nicolás Dibble.

Foto: Cortesía redes Olimpia
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Muchos aficionados de Olimpia hicieron el viaje a San Salvador y pusieron el color en las gradas del coloso salvadoreño.

Foto: Cortesía Karla Salazar
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La barra UltraFiel no pudo faltar con su respaldo en San Salvador, los merengues dieron cátedra de apoyo como generalmente lo hacen.

Foto: Cortesía redes
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La barra UltraFiel llegó desde muy temprano para instalarse en el Cuscatlán y poner ambiente contra el Firpo.

Foto: Cortesía redes
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Algo de destacar es que no hubo violencia dentro y fuera del estadio, teniendo un excelente comportamiento de los aficionados.

Foto: Cortesía redes
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Con banderas y bombos llegó la afición de Olimpia al estadio. El viaje de regreso fue como esperaban ya que Olimpia se impuso.

Foto: Cortesía redes
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Jorge Álvarez abrió la lata con un disparo de tiro libre. Al final la noche se pinto de merengue y los blancos pusieron un pie en semifinales.

Foto: Cortesía redes Olimpia
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Yustin Arboleda aprovechó el error de la defensa y el portero del Firpo para establecer el 2-0 cuando corría el minuto 53.

Foto: Cortesía redes Olimpia
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Como lo viene haciendo hace varios juegos, Edwin Rodríguez jugó con una máscara en su rostro. Olimpia jugaría en semifinales ante Saprissa o Cartaginés.

Foto: Cortesía redes Firpo
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