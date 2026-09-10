Capturan presunto asesino de exjugador de Olimpia: Así fue detenido por la Policía Nacional

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este jueves en Roatán, Islas de la Bahía, a un joven señalado como presunto implicado en el asesinato del exjugador de fútbol Kenny Bredenskie Martínez.
El fútbol hondureño continúa consternado por el asesinato de Kenny Bredenskie Martínez Webster, exfutbolista del Olimpia, ocurrido el pasado 1 de septiembre en el sector de Punta Gorda, municipio de José Santos Guardiola, Islas de la Bahía.
Martínez, de 22 años, se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacado a balazos y perdió la vida en el lugar, según los reportes preliminares sobre el crimen.
El joven se había formado en las reservas del Olimpia y llegó a trabajar con el primer equipo bajo las órdenes del entrenador argentino Pedro Troglio.
Además, fue parte del plantel olimpista que conquistó el campeonato del Clausura 2024 y posteriormente pasó por los Lobos de la UPNFM y otros clubes del fútbol hondureño.
Tras conocerse el asesinato, las autoridades comenzaron las investigaciones para determinar quiénes participaron en el ataque y establecer el móvil del crimen.
Este jueves, la Policía Nacional confirmó la captura de un joven señalado como presunto responsable material del asesinato.
El comisario Rodríguez explicó que la detención fue producto de las investigaciones realizadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
“La Policía Nacional en el marco del Plan de Comunidades Seguras, como resultado de acciones contundentes, investigativas, agentes de la DPI, de esta unidad departamental número 11, le da detención a un ciudadano por superior responsable del delito de asesinato”, declaró el funcionario.
El detenido fue identificado como José David Matute Meléndez, de 20 años, quien fue capturado en la comunidad de French Harbour, Roatán.
Rodríguez señaló que Matute Meléndez es señalado por el asesinato de Kenneth Martínez, exjugador del Club Deportivo Olimpia.
“El ciudadano responde al nombre de José David Matute Meléndez, de 20 años de edad, y es detenido por superior responsable del delito de asesinato en perjuicio del joven Kenneth Martínez, ex jugador del Club Deportivo Olimpia”, manifestó el comisario.
De acuerdo con el funcionario policial, la captura se logró después de un proceso de seguimiento y acompañamiento realizado por los investigadores asignados a la zona.
Rodríguez también aseguró que existen elementos técnico-científicos que permitieron obtener una orden judicial para detener al sospechoso.
“Hay distintas pruebas técnico-científicas que nos vienen a lograr la emisión por parte del juzgado de este departamento, el Poder Judicial de esta ciudad de Ratán, el cual, pues, logran emitir la orden de captura para poder sacar de circulación a este individuo que le da muerte”, explicó en entrevista con HCH.
Finalmente, el comisario Rodríguez reveló que la investigación apunta a que existiría un autor intelectual y que la persona detenida sería el presunto autor material, mientras las autoridades continúan trabajando para identificar a los demás involucrados; “Importante mencionar que se está tras la pista del actor intelectual, en esta ocasión se le da detención al actor material”, afirmó.