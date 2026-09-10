Eligen MVP, gol de Puskas, lindas chicas y amargura de Marathón ante Alajuelense en Copa Centroamericana

Marathón empató ante Alajuelense en el juego de ida de cuartos de final de Copa Centroamericana. Las mejores postales que dejó el partido.
Nicolás Messiniti no pudo ser de la partido por acumulación de amarillas, pero se ubicó junto a los directivos de Marathón en el sector de palco para apoyar a sus compañeros.
La afición verdolaga le respondió a su equipo y prácticamente llenaron el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, pese a que es día de semana.
Los hinchas de Alajuelense no dejaron solo a su amado equipo y llegaron con banderas y bien identificados para este duele de Copa Centroamericana.
Así captó el lente de EL HERALDO el bonito show de luces previo al arranque del Marathón vs Alajuelense.
La bella aficionada de Marathón que robó suspiros en el sector de preferencia del estadio Francisco Morazán.
Este fue el 11 titular de Marathón en el partido: Jonathan Rougier, Carlos Argueta, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga, Tomás Sorto, Damin Ramírez, Brian Farioli, Carlos Pérez, Alberth Elis y Yairo Moreno.
Así salió Alajuelense: Washington Ortega; Fernando Piñar, Farbod Samadian, Jeison Molina, Rónald Matarrita; Rashir Parkins, Celso Borges, Aarón Salazar; Kenyel Mitchell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.
Silvio Rudman llegó tocado a este partido por las bajas que tiene Marathón por diferentes motivos, pero echó de la mano de sus mejores hombres.
Alajuelense sorprendió a Marathón y se puso a ganar al minuto 2 de partido. La defensa verdolaga no logró despejar el peligro y Anthony Hernández aprovechó el regalo.
El atacante remató al arco y el balón se desvió en un zaguero verdolaga, provocando un cambio inesperado en su trayectoria. Jonathan Rougier quedó completamente descolocado y no pudo evitar la caída de su portería. La pelota terminó dentro de las redes y Alajuelense se pone arriba en el marcador.
Pero Marathón no se quedó de brazos cruzados y rápidamente puso el 1-1. Yairo Moreno ejecutó un tiro libre en la frontal del área de Alajuelense y frotó la lámpara.
El delantero colombiano ejecutó de la mejor manera y con un potente remate de zurda la clavó al ángulo del marco que defendía el portero Washington Ortega.
Yairo Moreno puso a todos de pie en el estadio Morazán con su golazo de otro planeta.
El cuerpo técnico de Marathón celebró con todo el gol del empate. Rudman y Maní Suazo explotaron de felicidad.
Balde de agua fría para Alajuelense, que no supo mantener la ventaja en el marcador y al minuto 10 del partido Marathón ya le había empatado.
El portero Washington Ortega encendió las alarmas tras este fuerte encontronazo con uno de sus compañeros.
El guardameta quedó tendido en el engramillado durante varios minutos y se temía lo peor. Afortunadamente, logró recuperarse y siguió en el partido.
Marathón no se conformó con el empate y siguió buscando la ventaja en el juego. Chuy Pérez y Carlos Argueta inquietaron a la defensa rival con desbordes por la banda derecha.
Incluso, Kenny Bodden anotó de cabeza en los minutos finales del primer tiempo, pero el gol fue anulado pr posición adelantada. Los equipos se fueron al descanso empatando 1-1.
En la segunda mitad, Marathón salió enchufado. Al minuto 49, Yario Moreno dejó tendido a Fernando Piñar en la banda izquierda, centró para Damín Ramírez que conectó de cabeza y puso el segundo para los verdolagas.
Marathón le estaba remontando el partido al Alajuelense el la ida de los cuartos de final de Copa Centroamericana.
El equipo tico buscó poner el empate en la segunda mitad y no bajó los brazos.
Ryad Wilson hizo una jugada de lujo, dejó al rival atrás y la pasa para Ángel Zaldívar, que puso el empate para la visita al 87.
Así celebró Ángel Zaldívar en el engramillado del Morazán.
Marathón terminó empatando 2-2 ante Alajuelense y se complica en la lleva de cuartos de final del certamen de Concacaf.
Yairo Moreno fue elegido como el mejor jugador del partido con gol y asistencia.
Tras el final del partido, Washington Ortega fue llevado de emergencia a una clínica privada para realizarle estudios tras sufrir fuerte golpe.