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Eligen MVP, gol de Puskas, lindas chicas y amargura de Marathón ante Alajuelense en Copa Centroamericana

Te mostramos las mejores postales que dejó el partido entre Marathón y Alajuelense en Copa Centroamericana

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 19:40
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Marathón empató ante Alajuelense en el juego de ida de cuartos de final de Copa Centroamericana. Las mejores postales que dejó el partido.

Fotos: Neptali Romero y Moisés Valenzuela.
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Nicolás Messiniti no pudo ser de la partido por acumulación de amarillas, pero se ubicó junto a los directivos de Marathón en el sector de palco para apoyar a sus compañeros.

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La afición verdolaga le respondió a su equipo y prácticamente llenaron el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, pese a que es día de semana.

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Los hinchas de Alajuelense no dejaron solo a su amado equipo y llegaron con banderas y bien identificados para este duele de Copa Centroamericana.

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Así captó el lente de EL HERALDO el bonito show de luces previo al arranque del Marathón vs Alajuelense.

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La bella aficionada de Marathón que robó suspiros en el sector de preferencia del estadio Francisco Morazán.

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Este fue el 11 titular de Marathón en el partido: Jonathan Rougier, Carlos Argueta, Javier Rivera, Kenny Bodden, Javier Arriaga, Tomás Sorto, Damin Ramírez, Brian Farioli, Carlos Pérez, Alberth Elis y Yairo Moreno.
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Así salió Alajuelense: Washington Ortega; Fernando Piñar, Farbod Samadian, Jeison Molina, Rónald Matarrita; Rashir Parkins, Celso Borges, Aarón Salazar; Kenyel Mitchell, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.
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Silvio Rudman llegó tocado a este partido por las bajas que tiene Marathón por diferentes motivos, pero echó de la mano de sus mejores hombres.

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Alajuelense sorprendió a Marathón y se puso a ganar al minuto 2 de partido. La defensa verdolaga no logró despejar el peligro y Anthony Hernández aprovechó el regalo.

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El atacante remató al arco y el balón se desvió en un zaguero verdolaga, provocando un cambio inesperado en su trayectoria. Jonathan Rougier quedó completamente descolocado y no pudo evitar la caída de su portería. La pelota terminó dentro de las redes y Alajuelense se pone arriba en el marcador.
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Pero Marathón no se quedó de brazos cruzados y rápidamente puso el 1-1. Yairo Moreno ejecutó un tiro libre en la frontal del área de Alajuelense y frotó la lámpara.

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El delantero colombiano ejecutó de la mejor manera y con un potente remate de zurda la clavó al ángulo del marco que defendía el portero Washington Ortega.
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Yairo Moreno puso a todos de pie en el estadio Morazán con su golazo de otro planeta.

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El cuerpo técnico de Marathón celebró con todo el gol del empate. Rudman y Maní Suazo explotaron de felicidad.

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Balde de agua fría para Alajuelense, que no supo mantener la ventaja en el marcador y al minuto 10 del partido Marathón ya le había empatado.

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El portero Washington Ortega encendió las alarmas tras este fuerte encontronazo con uno de sus compañeros.
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El guardameta quedó tendido en el engramillado durante varios minutos y se temía lo peor. Afortunadamente, logró recuperarse y siguió en el partido.
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Marathón no se conformó con el empate y siguió buscando la ventaja en el juego. Chuy Pérez y Carlos Argueta inquietaron a la defensa rival con desbordes por la banda derecha.

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Incluso, Kenny Bodden anotó de cabeza en los minutos finales del primer tiempo, pero el gol fue anulado pr posición adelantada. Los equipos se fueron al descanso empatando 1-1.

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En la segunda mitad, Marathón salió enchufado. Al minuto 49, Yario Moreno dejó tendido a Fernando Piñar en la banda izquierda, centró para Damín Ramírez que conectó de cabeza y puso el segundo para los verdolagas.
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Marathón le estaba remontando el partido al Alajuelense el la ida de los cuartos de final de Copa Centroamericana.

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El equipo tico buscó poner el empate en la segunda mitad y no bajó los brazos.
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Ryad Wilson hizo una jugada de lujo, dejó al rival atrás y la pasa para Ángel Zaldívar, que puso el empate para la visita al 87.
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Así celebró Ángel Zaldívar en el engramillado del Morazán.

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Marathón terminó empatando 2-2 ante Alajuelense y se complica en la lleva de cuartos de final del certamen de Concacaf.
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Yairo Moreno fue elegido como el mejor jugador del partido con gol y asistencia.

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Tras el final del partido, Washington Ortega fue llevado de emergencia a una clínica privada para realizarle estudios tras sufrir fuerte golpe.
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