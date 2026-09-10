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Ex jugador de Olimpia sorprende apoyando a Marathón, belleza y dura baja para Rudman

Mucha ilusión, belleza y entusiasmo se vio en la previa del partido de Marathón ante el Alajuelense por cuartos de final de la Copa Centroamericana en el estadio Morazán.

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 18:29
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Mucha ilusión, belleza y entusiasmo se vio en la previa del partido de Marathón ante el Alajuelense por cuartos de final de la Copa Centroamericana en el estadio Morazán.

 Fotos: Neptalí Romero
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Largas filas se vieron fuera del estadio Morazán para el partido de Marathón ante el Alajuelense por cuartos de final de la Copa Centroamericana.
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También aficionados del Alajuelense también hicieron el viaje a San Pedro Sula para apoyar a su equipo, aunque el grupo fue mínimo.
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La directiva del Marathón llegó puntual para no perderse ningún detalle de la previa del juego decisivo que tienen ante al Alajuelense.
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La sorprensa fue ver llegar a Nicolás Messiniti por aparte del grupo y es que el argentino no entró en convocatoria porque acumuló tarjetas amarillas. Para la vuelta sí estará disponible.
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La belleza en las gradas del Morazán no podía faltar. Algo que le caracteriza a Marathón es eso.
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Un buen grupo de aficionadas verdolagas llegaron al escenario deportivo para apoyar a su equipo, ilusionadas que puedan terminar con un triunfo.
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Entre los aficionados se pudo ver al ex jugador Mariano Acevedo, quien tuvo un largo recorrido en Liga Nacional, jugando en Marathón, Olimpia, Honduras Progreso.
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Mariano Pineda llegó bien acompañado al juego de Marathón contra el Alajuelense por Copa Centroamericana.
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El Marathón busca dar la sorprensa en esta fase de cuartos de final y quiere eliminar al tricampeón de la Copa Centroamericana.
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Una foto para que quede de historia. Los verdolagas ya derrotaron a Real Estelí en este escenario, aunque también cayeron contra Alianza FC de El Salvador.
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Las gradas del estadio Morazán se pintaron de verdes. Ahora le toca a los jugadores responder en la cancha.
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