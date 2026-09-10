Ex jugador de Olimpia sorprende apoyando a Marathón, belleza y dura baja para Rudman

Mucha ilusión, belleza y entusiasmo se vio en la previa del partido de Marathón ante el Alajuelense por cuartos de final de la Copa Centroamericana en el estadio Morazán.
Largas filas se vieron fuera del estadio Morazán para el partido de Marathón ante el Alajuelense por cuartos de final de la Copa Centroamericana.
También aficionados del Alajuelense también hicieron el viaje a San Pedro Sula para apoyar a su equipo, aunque el grupo fue mínimo.
La directiva del Marathón llegó puntual para no perderse ningún detalle de la previa del juego decisivo que tienen ante al Alajuelense.
La sorprensa fue ver llegar a Nicolás Messiniti por aparte del grupo y es que el argentino no entró en convocatoria porque acumuló tarjetas amarillas. Para la vuelta sí estará disponible.
La belleza en las gradas del Morazán no podía faltar. Algo que le caracteriza a Marathón es eso.
Un buen grupo de aficionadas verdolagas llegaron al escenario deportivo para apoyar a su equipo, ilusionadas que puedan terminar con un triunfo.
Entre los aficionados se pudo ver al ex jugador Mariano Acevedo, quien tuvo un largo recorrido en Liga Nacional, jugando en Marathón, Olimpia, Honduras Progreso.
Mariano Pineda llegó bien acompañado al juego de Marathón contra el Alajuelense por Copa Centroamericana.
El Marathón busca dar la sorprensa en esta fase de cuartos de final y quiere eliminar al tricampeón de la Copa Centroamericana.
Una foto para que quede de historia. Los verdolagas ya derrotaron a Real Estelí en este escenario, aunque también cayeron contra Alianza FC de El Salvador.
Las gradas del estadio Morazán se pintaron de verdes. Ahora le toca a los jugadores responder en la cancha.