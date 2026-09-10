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Acusan a jugador de la selección de México de secuestro contra un productor

Un duro golpe al fútbol mexicano luego de conocerse las acusaciones a jugador de la Selección Nacional de estar involucrado en un secuestro contra un productor

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 16:07
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Un duro golpe al fútbol mexicano luego de conocerse las acusaciones a jugador de la Selección Nacional de estar involucrado en un secuestro contra un productor

 Fotos: Cortesía
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Una noticia de última hora ha llegado al fútbol mexicano luego de que lleguen acusaciones serias en contra de uno de los legionarios que tienen en grandes ligas de europa.
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La selección mexicana que fue anfitriona en el pasado Mundial United 2026 ahora uno de sus jugadores está en un problema legal.
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El jugador mundialista con la selección mexicana, emitió un comunicado en el que niega las acusaciones en las que se le involucra en un secuestro contra el productor Juan José López Ordóñez.
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"Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos. Durante los últimos meses mi nombre y mi imagen han sido utilizados reiteradamente para generar mayor alcance mediático alrededor de una situación que no me pertenece", afirmó Edson Álvarez a través de sus redes sociales.
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El nombre de Álvarez, quien ha sido capitán de la selección mexicana, se vio involucrado en días pasados en un caso de supuesto secuestro de Juan José López Ordóñez, según una publicación sobre el medio del espectáculo mexicano.
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En la publicación, López Ordóñez aseguró haber filmado un documental sobre la carrera del futbolista con un costo de 3.5 millones de pesos (poco más de 200.000 dólares), un negocio que realizó con la ex esposa de Álvarez y su ex suegro Jonathan Toache.
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En la versión de López, se menciona que al intentar cobrar por dicho trabajo el futbolista estuvo enterado de que lo mantuvieron secuestrado un día en el que la familia Touche empleó a dos personas para amedrentarlo, aunque no ofreció más detalles sobre el hecho.
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Edson Álvarez publicó el comunicado en el que invita a que de ser cierto lo que se menciona se compruebe ante la autoridad correspondiente.
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"Si alguien considera tener elementos que acrediten alguna conducta indebida de mi parte, existen autoridades, fiscalías y tribunales para presentarlos, no mediante declaraciones en medios cuyo contenido privilegia el morbo y la exposición mediática por encima del rigor y la verdad", subrayó el exjugador del West Ham inglés.
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El defensor aseguró que ante la situación ha pedido a sus abogados que tomen medidas para terminar con el caso.
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"Ante la gravedad de las afirmaciones que se han realizado, he pedido a mi equipo legal evaluar y ejercer las acciones que correspondan contra cualquier persona que realice o difunda imputaciones falsas en mi contra", concluyó.
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En su más reciente participación con selección mexicana en el pasado Mundial, Álvarez disputó cuatro partidos.

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