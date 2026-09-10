Copa Centroamericana 2026: El millonario premio que recibirán los clasificados a semifinales

Olimpia, Motagua y Marathón quieren llenarse los bolsillos de plata. Los millones que se llevan los equipos clasificados a semifinales de Copa Centroamericana.
Olimpia, Motagua y Marathón atraviesan uno de los momentos más destacados del fútbol hondureño en los últimos años, con los tres clubes todavía con vida en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
La presencia de los tres representantes catrachos en esta instancia refleja el buen rendimiento que han mostrado los equipos hondureños frente a sus rivales de la región durante el actual torneo.
Por ahora, ninguno de los tres ha quedado eliminado, por lo que Honduras mantiene la posibilidad de colocar a sus tres clubes entre los cuatro mejores de Centroamérica.
Motagua fue el primero en dar un golpe importante al imponerse 3-0 al Alianza de El Salvador en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, resultado que le permite afrontar la vuelta con una ventaja considerable.
El conjunto dirigido por Javier López buscará cerrar la serie en territorio salvadoreño y alcanzar las semifinales de la Copa Centroamericana.
Olimpia, por su parte, tendrá que jugar como visitante ante Luis Ángel Firpo, en una serie en la que el conjunto merengue intentará confirmar su condición de uno de los principales candidatos al título.
El León llega a esta etapa después de haber terminado como líder de su grupo y ahora pretende dar otro paso hacia una nueva semifinal internacional.
Marathón también tendrá un desafío de máxima exigencia cuando reciba en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula al tricampeón centroamericano Alajuelense.
El duelo ante los costarricenses representa una prueba de alto nivel para el equipo dirigido por Silvio Rudman, que buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja antes de viajar a Costa Rica.
Si Olimpia, Motagua y Marathón consiguen superar sus respectivas series, Honduras protagonizaría un hecho histórico al tener a sus tres representantes instalados en las semifinales de la competencia regional.
Además del prestigio deportivo, avanzar de ronda representa un importante beneficio económico para los clubes, ya que cada clasificación en la Copa Centroamericana incrementa los ingresos que reciben por parte de Concacaf.
Por alcanzar las semifinales, cada equipo suma US$80,000 (2,147,571.20 lempiras) adicionales a los US$160,000 (4,295,142.40 lempiras) correspondientes a su participación en la fase de grupos y los US$80,000 (2,147,571.20 lempiras) obtenidos por llegar a los cuartos de final.
Si alguno de los clubes hondureños consigue llegar a la gran final, agregará otros US$80,000 (2,147,571.20 lempiras) a sus ingresos, mientras que el campeón recibirá un premio adicional de US$200,000 (5,368,928.00).
De esta manera, un equipo que alcance la final puede acumular US$400,000 (10,737,856.00) en premios de Concacaf, mientras que el campeón puede cerrar el torneo con hasta US$600,000 (16,106,784.00), cifra que podría aumentar a US$640,000 si también obtuvo el bono de US$40,000 por ganar su grupo.