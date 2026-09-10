Giro inesperado y revés a Messi: Revelan quién sería el ganador del Balón de Oro 2026

Revuelo mundial. Se revela la lista del top 10 de los candidatos a ganar el Balón de Oro 20206 y sorprende a todos.
France Football ya hizo oficial a los 30 jugadores que competirán por el Balón de Oro 2026, pero todavía queda por resolverse la gran pregunta: ¿quién terminará en lo más alto y qué futbolistas completarán el podio?
La disputa por el prestigioso premio promete ser una de las más cerradas de los últimos años. El desempeño mostrado a lo largo de la temporada, los trofeos obtenidos con sus respectivos equipos y, sobre todo, el papel desempeñado en el Mundial de 2026 podrían tener una gran influencia en la decisión de los votantes.
En las últimas horas, el diario The Independent dio a conocer una proyección de cómo estaría actualmente el ranking definitivo del Balón de Oro. Esta es la clasificación:
10. Vinícius Júnior: El brasileño del Real Madrid aparece en el décimo puesto de la lista. Su velocidad, capacidad para superar rivales y facilidad para generar peligro lo mantienen entre los futbolistas más desequilibrantes del planeta. Sin embargo, esta posición está lejos de las expectativas que había generado su candidatura en ediciones anteriores.
9. Michael Olise: El atacante francés del Bayern Múnich se ha ganado un lugar entre los principales candidatos gracias a su talento individual y su capacidad para participar directamente en las jugadas ofensivas. Su aparición por delante de Vinícius demuestra el peso que ha adquirido su rendimiento durante la temporada.
8. Jude Bellingham: El centrocampista inglés continúa dentro de la élite gracias a su importancia en el Real Madrid. Bellingham ha destacado por su llegada al área, potencia física, calidad con el balón y capacidad de asumir responsabilidades en momentos importantes, elementos que lo mantienen entre los favoritos.
7. Erling Haaland: El noruego del Manchester City vuelve a aparecer entre los diez mejores. Sus impresionantes registros goleadores y su enorme presencia dentro del área siguen siendo sus principales argumentos. Aun así, esta clasificación lo coloca por debajo de varios jugadores con los que compite directamente por el reconocimiento individual.
6. Ousmane Dembélé: El francés, ganador del Balón de Oro en 2025, ocupa ahora la sexta posición. Su desempeño con el Paris Saint-Germain le permitió mantenerse dentro del grupo de candidatos, aunque en esta proyección aparece fuera de los cinco primeros lugares.
5. Lionel Messi: Con 39 años, el argentino continúa codeándose con los mejores. Messi fue incluido entre los 30 nominados oficiales después de una temporada destacada con Inter Miami y una actuación relevante con la selección argentina, que consiguió llegar hasta la final del Mundial. El astro argentino busca conquistar el que sería su noveno Balón de Oro.
4. Kylian Mbappé: El delantero francés sigue siendo uno de los principales aspirantes al premio. Su producción goleadora y el protagonismo adquirido con el Real Madrid lo mantienen en la pelea. A eso se suma su actuación en la Copa del Mundo, donde durante 2026 consiguió convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales.
3. Lamine Yamal: El joven talento del Barcelona vuelve a situarse en la parte alta de la clasificación. Su capacidad para desequilibrar partidos y el protagonismo que ha adquirido con España lo convierten en uno de los grandes referentes de la nueva generación. Yamal ya sabe lo que significa estar cerca del premio, pues terminó segundo en la edición de 2025, únicamente superado por Dembélé.
2. Harry Kane: El delantero inglés atraviesa una temporada extraordinaria y sus cifras ofensivas son uno de los principales argumentos de su candidatura. Kane terminó con 73 goles entre club y selección, además de ser una pieza fundamental del Bayern Múnich en una campaña en la que consiguió el triplete. También tuvo un papel destacado con Inglaterra durante el Mundial de 2026.
1. Rodri: La gran sorpresa en la cima de esta clasificación es Rodri. El centrocampista español, actualmente en el Barcelona, aparece como el principal candidato al Balón de Oro 2026.
Su influencia en el funcionamiento del equipo y, especialmente, el peso que tuvo con España durante el Mundial son los argumentos que lo colocan por encima del resto de aspirantes.
Rodri ya conoce la sensación de levantar este trofeo. El español ganó el Balón de Oro en 2024, imponiéndose precisamente a Vinícius Júnior en aquella edición.