Giro inesperado y revés a Messi: Revelan quién sería el ganador del Balón de Oro 2026

3. Lamine Yamal: El joven talento del Barcelona vuelve a situarse en la parte alta de la clasificación. Su capacidad para desequilibrar partidos y el protagonismo que ha adquirido con España lo convierten en uno de los grandes referentes de la nueva generación. Yamal ya sabe lo que significa estar cerca del premio, pues terminó segundo en la edición de 2025, únicamente superado por Dembélé.