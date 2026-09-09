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Rubia enamora, Motagua sonríe en Copa Centroamericana y señalan culpable de la derrota de Alianza

Las mejores postales que dejó el partido entre Motagua y Alianza en Copa Centroamericana

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 21:39
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Motagua goleó a Alianza en el juego de ida de cuartos de final de Copa Centroamericana. Lo que no se vio del partido de Concacaf.

 Fotos: David Romero / EL HERALDO.
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Una buena cantidad de aficionado llegaron al estadio Nacional de Tegucigalpa, pese a que el partido se jugó a altas horas de la noche.

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Estas lindas aficionadas de Motagua se robaron las miradas previo al arranque del partido de Copa Centroamericana.

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Este fue el 11 titular de Motagua: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 4- Luis Vega, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 23- Alejandro Reyes; 27- Jeffryn Macías, 19- Rodrigo de Olivera y 21- Jesús Batiz.
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Así salió Alianza: ALIANZA: 13- Mario González; 03- Julio Sibrián, 16- Henry Romero C, 26- Noel Rivera, 56- David León; 06- Narciso Orellana, 08- Harold Osorio, 14- William Parra; 07- Matías Mier, 10- Leonardo Menjívar y 19- Nelson Rodríguez.
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Cristopher Meléndez y Henry Romero fueron los capitanes de ambos equipos. Así posaron junto a la cuarteta arbitral.

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El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, estuvo presente en uno de los palcos del estadio Nacional junto a miembros de su cuerpo técnico.
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Motagua arrancó dominando el partido desde los primeros minutos y generó algunas ocasiones de peligro.

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Al minuto 7 llegó la jugada que marcó el partido para Alianza. Julio Cibrián se barrió de forma temeraria contra Jeffryn Macías.
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El árbitro guatemalteco Cristopher Daniel Corado Sarceño no perdonó al defensa central del equipo salvadoreño y le sacó roja directa.

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La jugada incluso fue revisada en el VAR, pero el árbitro central mantuvo su decisión. Alianza se quedó con un jugador menos desde los primeros minutos del partido.

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Motagua no perdonó. Denis Meléndez sacó un centro justo tras una gran jugada colectiva y Óscar Discua llegó para definir de taquito y poner a ganar a los azules ante Alianza a los 29 minutos.
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Motagua celebró con todo el gol que los ponía en ventaja en el marcador en este juego de ida.

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Alianza intentó poner la paridad en el marcador, pero no estuvo fino para definir algunas jugadas de peligro que le quedaron a sus atacantes.
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Motagua también falló acciones de ataque y el primer tiempo finalizó 1-0 a favor de los locales.

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Los jugadores de Alianza se fueron cabizbajos a los camerinos, sabían que era difícil poder pelear con uno menos.

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La rubia que robó miradas y fue captada por el LENTE DE EL HERALDO.
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Al minuto 57, Jeffryn Macías se hizo presente para ampliar la ventaja de Motagua. Centro desde la derecha que anticipó Macías y con el borde interno de su pierna izquierda puso el segundo del mimado.
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Este gol le dio la tranquilidad que necesitaba a Motagua. Se ponían a ganar 2-0 ante el equipo salvadoreño.

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Al 85, Alejandro Reyes, de zurda, liquidó al portero salvadoreño para el tercer gol del ciclón en el Nacional.
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El marcador no se volvió a mover y Alianza se va de Honduras con una pesada loza de 3 goles en contra al juego de vuelta.
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Roberto "Tito" Pompei estuvo en desacuerdo con el arbitraje y fue a reclamar tras el pitazo final.

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Jugadores de Alianza se fueron contra la cuarteta arbitral.

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