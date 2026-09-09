Jugador de Motagua en muletas, Concacaf sorprende y el arribo de aficionados del Alianza

Enorme llegada de la barra organizada del Motagua al estadio Nacional, jugador de Motagua sorprende al aparecer lesionado y la pantalla en el escenario deportivo
Los aficionados del Alianza FC de El Salvador hicieron el viaje a Tegucigalpa para apoyar a su equipo en esta segunda fase de la Copa Centroamericana
No se podían perder esta fiesta deportiva y más de visita. Los fieles seguidores viajaron varias horas para poder estar presentes en el estadio Nacional de Tegucigalpa
La gran sorpresa en el estadio Nacional fue ver a Emilio Izaguirre Jr que llegada con una bota en su pie derecho un muletas. Descartado por varios meses para los azules.
Motagua nunca juega solo, pese a la hora de inicio del partido, muchos aficionados llegaron al inmueble depotivos para vivir esta fiesta del fútbol.
La barra organizada del equipo Motagua llegó en un desfile hasta el estadio Nacional. Durante el recorrido se iban sumando más hinchas, donde cantaban
Un buen número de hinchas llegaron a apoyar a Motagua que comienza como locales en los cuartos de final de Copa Centroamericana.
Y claro, la belleza no podía faltar en las gradas del estadio Nacional. Motagua bien representado desde el lado femenino.
No solo en las gradas, también chicas fotográfas estuvieron presentes y su belleza se pudo ver desde lejos.
La afición azul le pide un triunfo a Motagua para empezar a acariciar boleto a semifinales de la Copa Centroamericana.
La pantalla del estadio Nacional estará activa para este juego entre el Motagua ante Alianza por Copa Centroamericana.
También está asegurado el VAR en esta fase de cuartos de final de la Copa Centroamericana.