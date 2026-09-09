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Jugador de Motagua en muletas, Concacaf sorprende y el arribo de aficionados del Alianza

Enorme llegada de la barra organizada del Motagua al estadio Nacional, jugador de Motagua sorprende al aparecer lesionado y la pantalla en el escenario deportivo

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 20:37
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Enorme llegada de la barra organizada del Motagua al estadio Nacional, jugador de Motagua sorprende al aparecer lesionado y la pantalla en el escenario deportivo

 Fotos: David Romero
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Los aficionados del Alianza FC de El Salvador hicieron el viaje a Tegucigalpa para apoyar a su equipo en esta segunda fase de la Copa Centroamericana
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No se podían perder esta fiesta deportiva y más de visita. Los fieles seguidores viajaron varias horas para poder estar presentes en el estadio Nacional de Tegucigalpa
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La gran sorpresa en el estadio Nacional fue ver a Emilio Izaguirre Jr que llegada con una bota en su pie derecho un muletas. Descartado por varios meses para los azules.
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Motagua nunca juega solo, pese a la hora de inicio del partido, muchos aficionados llegaron al inmueble depotivos para vivir esta fiesta del fútbol.
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La barra organizada del equipo Motagua llegó en un desfile hasta el estadio Nacional. Durante el recorrido se iban sumando más hinchas, donde cantaban

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Un buen número de hinchas llegaron a apoyar a Motagua que comienza como locales en los cuartos de final de Copa Centroamericana.
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Y claro, la belleza no podía faltar en las gradas del estadio Nacional. Motagua bien representado desde el lado femenino.
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No solo en las gradas, también chicas fotográfas estuvieron presentes y su belleza se pudo ver desde lejos.
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La afición azul le pide un triunfo a Motagua para empezar a acariciar boleto a semifinales de la Copa Centroamericana.
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La pantalla del estadio Nacional estará activa para este juego entre el Motagua ante Alianza por Copa Centroamericana.
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También está asegurado el VAR en esta fase de cuartos de final de la Copa Centroamericana.
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