Vinicius tiene enfurecidos a todos en Real Madrid: Se revela el problemón en que está metido

La afición del Real Madrid terminó molesta con Vinícius durante el partido ante el Inter, en una reacción que parece estar relacionada no solo con una jugada puntual, sino también con el nivel que el brasileño viene mostrando.
El brasileño atraviesa un momento en el que la exigencia del madridismo ha aumentado considerablemente, especialmente porque los aficionados esperan que sea uno de los futbolistas capaces de cambiar el rumbo de un partido.
Ante el Inter, Vinícius no consiguió marcar ni asistir, mientras que el Real Madrid encontró los goles de la victoria en las figuras de Kylian Mbappé y Fede Valverde.
La situación se volvió más complicada para Vinícius porque el rendimiento general del Real Madrid tampoco fue convincente durante buena parte del encuentro frente al equipo italiano.
El Inter logró tener una importante cuota de posesión, generó varias oportunidades claras de gol y puso en aprietos al conjunto blanco, que necesitó de las intervenciones de Thibaut Courtois para mantener la ventaja.
Ante ese panorama, parte de la afición comenzó a reclamar mayor intensidad y compromiso defensivo a sus principales atacantes, especialmente a jugadores como Vinícius y Mbappé.
Los silbidos que recibió Vinícius no fueron un caso aislado, ya que Mbappé también fue señalado por algunos sectores del Bernabéu en una muestra de que existía descontento con el rendimiento ofensivo.
La situación de Vinícius resulta especialmente llamativa porque el brasileño se ha convertido en una de las principales figuras del Real Madrid y, por consecuencia, también en uno de los jugadores sobre los que existe mayor presión.
Durante sus mejores momentos con el conjunto blanco, Vinícius fue protagonista de grandes noches y partidos decisivos, por lo que ahora la afición espera que vuelva a ofrecer actuaciones capaces de marcar diferencias.
Para el madridismo no es suficiente que Vinícius esté presente en el terreno de juego, pues también espera que aporte goles, asistencias, regates, velocidad y ese desequilibrio que durante varias temporadas lo convirtió en una pieza fundamental.
La afición puede entender que un futbolista tenga una mala noche, pero cuando considera que el bajo rendimiento comienza a repetirse, la paciencia disminuye y aparecen reacciones como los silbidos que se escucharon en el Bernabéu.
Mourinho también se refirió al momento que atraviesa Vinícius y reconoció que el brasileño todavía no se encuentra en su mejor estado de forma, aunque valoró especialmente el esfuerzo que está realizando para ayudar al equipo.
El técnico portugués dejó claro que confía en que Vinícius pueda recuperar progresivamente su mejor nivel y volver a convertirse en ese futbolista determinante que tiene la capacidad de decidir partidos importantes.
Los silbidos del Bernabéu deben entenderse dentro de un contexto más amplio, ya que el madridismo no quedó completamente satisfecho con la actuación del equipo pese a conseguir una victoria ante un rival complicado como el Inter.
Por ahora, la relación entre Vinícius y la afición no parece estar rota, pero sí existe una mayor exigencia sobre el brasileño, quien tendrá que responder dentro del campo para recuperar el respaldo de un Bernabéu que espera nuevamente su mejor versión.