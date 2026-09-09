Vozinha, "Dibu" Martínez y otros porteros nominados al trofeo Lev Yashin 2026

France Football anunció su lista de porteros nominados al trofeo Lev Yashin 2026, figurando entre los candidatos el guardameta caboverdiano Vozinha. Conozca a todos los candidatos a continuación.
El español David Raya que defiende el arco del Arsenal de Inglaterra entró en la lista de los mejores guardametas de la temporada 2025/26. Fue arquero suplente de la selección de España en United 2026, ganó la Premier League y fue subcampeón de la Champions League.
El senegalés Édouard Mendy también figura como uno de los arqueros más destacados de la temporada. Llegó a dieciseisavos en el Mundial 2026 con la selección de Senegal. También ganó la AFC Champions League con el Al-Ahli y la Supercopa de Arabia Saudita.
El suizo Gregor Kobel ha venido construyendo una buena trayectoria individual en el Borussia Dortmund. Sus atajadas fueron fundamentales para llevar a Suiza a cuartos de final de la Copa Mundial.
El español Joan García se afianzó de la titularidad de la portería del FC Barcelona, siendo pieza de gran importancia para el club catalán. Por sus actuaciones, es nominado al Lev Yashin de este año. Ganó LaLiga y la Supercopa de España.
El ruso Matvey Safonov fue un elemento de gran ayuda para que el PSG conquistara su bicampeonato de UEFA Champions League, siendo titular en toda la fase eliminatoria. Además, ganó la Ligue 1, la Copa Francia y la Supercopa de la UEFA.
Pese a que a nivel de clubes con el Real Madrid no consiguió títulos, el belga Thibaut Courtois sigue posicionándose como uno de los mejores arqueros del mundo. En 2022 fue ganador del Lev Yashin.
Unai Simón ganó la Copa Mundial con la selección de España, acompañado de una defensa sólida con la cual a "La Roja" solo le anotaron un gol en el torneo.
Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, se llevó el respeto y admiración de millones de personas por sus espectaculares atajadas con la selección de Cabo Verde en la Copa Mundial, la cual clasificó a fase eliminatoria en su debut. A sus 40 años, lejos de retirarse, fue fichado por el Colo Colo de Chile.
El argentino Emiliano "Dibu" Martínez fue nominado al Lev Yashin nuevamente. Cabe recordar que ya ganó en dos ocasiones este galardón. Martínez fue fichado para la temporada 2026/27 por el Chelsea de la Premier League inglesa.
Yassine Bono sigue siendo uno de los arqueros más habilidosos del mundo. Además de ser campeón de la AFC Champions League y de la Supercopa de Arabia Saudita, se clasificó a cuartos de final de la Copa Mundial.
Desde 2019 Football France ha venido entregando este reconocimiento al mejor arquero de la temporada como parte de la ceremonia del Balón de Oro.