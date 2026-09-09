Caso Pescado Bonilla: ¿Cuándo saldría de prisión tras ser condenado por tráfico de drogas?

Detalles en el caso del exjugador hondureño Óscar “Pescado” Bonilla tras ser acusado de tráfico de drogas. ¿Cuándo sale de prisión?
El caso del exfutbolista hondureño Óscar “Pescado” Bonilla volvió a generar movimiento esta última semana, pese a que fue sentenciado a prisión hace más de dos años.
Bonilla fue capturado el 27 de enero de 2024 en Tela, Atlántida, durante un operativo relacionado con la estructura criminal denominada “Los Halcones”.
El exjugador fue acusado por el Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas agravado y también por tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido.
La acusación surgió dentro de la Operación Los Halcones, ejecutada por la ATIC el 29 de septiembre de 2023 en los departamentos de Atlántida y Gracias a Dios.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Bonilla era señalado como presunto líder de una estructura dedicada al narcotráfico en diferentes zonas del país.
Según el expediente, la organización recibía cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica mediante lanchas rápidas en aguas del Caribe.
Las autoridades señalaron que la droga era escondida en distintos puntos de La Mosquitia para posteriormente movilizarla por vía marítima hacia Atlántida y Cortés.
Desde esos departamentos, los cargamentos presuntamente continuaban por tierra hacia el occidente de Honduras, con destino a la frontera con Guatemala.
En las investigaciones relacionadas con “Los Halcones”, las autoridades reportaron el decomiso de 622 kilos de cocaína, además de vehículos, embarcaciones y propiedades.
Tras su captura, Bonilla fue enviado inicialmente al centro penal de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán, mientras avanzaba el proceso judicial.
El 2 de febrero de 2024, un juez dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra el exfutbolista por los delitos que se le imputaban.
Sin embargo, el proceso terminó mediante un procedimiento abreviado, en el que Bonilla aceptó su culpabilidad por el delito de tráfico de drogas agravado.
El 31 de julio de 2024, el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción lo condenó a 11 años y tres meses de prisión.
Aunque inicialmente también enfrentaba una acusación por tenencia ilegal de arma de fuego, el tribunal dictó sobreseimiento definitivo por ese delito, por lo que la condena quedó relacionada con el tráfico de drogas agravado.
Al conocerse la sentencia, el propio Bonilla manifestó que consideraba justa la decisión y reconoció que debía pagar por el error cometido.
Tomando en cuenta su detención el 27 de enero de 2024 y la condena de 11 años y 3 meses de prisión (135 meses) emitida el 31 de julio de 2024, la fecha exacta en que completaría la totalidad de su condena sería a finales de abril de 2035.
Cabe destacar que bajo la legislación penal hondureña, existen beneficios penintenciarios que podrían reducir su tiempo efectivo en prisión.
Actualmente, el exfutbolista cumple su condena en la Penitenciaría Nacional de Támara, donde permanece privado de libertad.
El caso ha estado en el foco en los últimos días porque un hombre de 51 años, señalado como presunto integrante de “Los Halcones”, fue capturado en Puerto Lempira y trasladado a Tegucigalpa por una orden pendiente por tráfico de drogas agravado.
La captura, realizada en septiembre de 2026, demuestra que más de dos años después de la sentencia contra Bonilla todavía existen personas vinculadas a la investigación que continúan siendo buscadas y llevadas ante la justicia.