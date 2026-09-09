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No se vio en TV: Lamine Yamal lo humilla y polémica que opaca goleada del Barcelona

El FC Barcelona debutó en la fase de grupos recetando una goleada sobre el Feyenoord en la Champions League, durante el juego se dio muchas polémicas

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 14:03
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El FC Barcelona debutó en la fase de grupos recetando una goleada sobre el Feyenoord en la Champions League, durante el juego se dio muchas polémicas
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Antes de que comenzara el espectáculo en el Spotify Camp Nou, el fútbol europeo tuvo un momento de reflexión. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las devastadoras inundaciones registradas en Nepal.
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El partido comenzó bajo un verdadero diluvio. La intensa lluvia se hizo presente desde el arranque y convirtió el césped del Camp Nou en un escenario complicado, con ambos equipos obligados a adaptarse rápidamente a unas condiciones que dificultaban la circulación del balón.
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La polémica no podía faltar en el encuentro y apareció al minuto 59, cuando al conjunto visitante le fue anulado un gol por un controversial fuera de juego. La decisión generó reclamos y dejó nuevamente bajo la lupa la actuación arbitral.
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Giovanni Christiaan van Bronckhorst, exjugador del Barcelona y hoy entrenador del Feyenoord, se molestó por el gol invalidado.
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Lamine Yamal humilló a un rival tras pasarle por debajo de las piernas el balón.
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Lamine Yamal también quiso dejar su firma en la noche europea. El joven atacante apareció con una espectacular ejecución de tiro libre al minuto 77, sacando un remate que se fue directo al ángulo y que dejó sin posibilidades al guardameta del Feyenoord.
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Lo nunca antes visto: Lamine Yamal marcó por primera vez un gol de tiro libre.
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Este fue el primer gol de Lamine Yamal con el Barcelona llevando el brazalete de capitán. Un momento que seguramente no olvidará.
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La fiesta azulgrana todavía tenía reservado un capítulo especial. Al minuto 84, Gabriel Jesus se estrenó como goleador del FC Barcelona al marcar de cabeza. El delantero brasileño apareció dentro del área para conectar un certero cabezazo y celebrar por primera vez un gol con la camiseta culé en la máxima competición europea.
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Gabriel Jesús se estrenó como goleador del Barcelona.
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Otra imagen de la polémica acción, es cierto que el partido iba 3-0 en ese momento, pero esta clase de fuera de juego molestan a la afición.
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