Tasa de inflación interanual de Honduras suma 6.20% a agosto 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La tasa de inflación acumulada y mensual registró en agosto pasado porcentajes elevados en el país, situándose en 6.20% y 0.79%, respectivamente.

La meta de inflación para 2026 es de 4%, con una ponderación de 1% por arriba (6%) y 1% por debajo (3%). En 2025, la tasa acumulada fue de 4.98%.

De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), las presiones derivadas del incremento de los precios internacionales del petróleo -en un contexto marcado por las tensiones y conflictos geopolíticos- han provocado efectos inflacionarios a lo largo de la cadena de suministro, elevando los costos de los insumos, el transporte y la logística, derivado de la alta dependencia existente en el país, en referencia a las importaciones de combustibles.

Por su parte, los impactos adversos inducidos por el cambio climático han generado alzas en los precios de productos agropecuarios relevantes.

Así, el resultado interanual de agosto 2026 refleja una tasa de 6.20%, superior al 4.16% registrado 12 meses atrás; con una incidencia combinada de ambos efectos de 65.5% de la variación interanual.

En ese sentido, las divisiones con la mayor contribución a la inflación interanual fueron: Transporte con 2.60 puntos porcentuales, siendo las regiones de San Pedro Sula y Metropolitana Distrito Central los que reflejaron el mayor incremento; seguido de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con 1.46 puntos, en dónde destacan productos como (papas, limón, cebolla, pataste, chile dulce, costilla, bistec y tajo de res, entre otros), resultado especialmente de las condiciones climáticas desfavorables, ocasionadas por el fenómeno de El Súper Niño, que han postergado la siembra y afectado la productividad de las cosechas de las zonas productoras y complementadas por mayores costos logísticos de transporte.

En menor orden de relevancia, Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles contribuyó en 0.85 puntos, y Restaurantes y Servicios de Alojamiento un 0.53 puntos.

La mayor tasa de inflación interanual se observó en la región Sur (7.79%), seguido del Resto Norte (6.72%) y Resto Central (6.45%), ubicándose por arriba de la inflación interanual nacional (6.20%); resaltando que cinco de las ocho regiones presentaron una inflación con menor ritmo de crecimiento interanual que la nacional: Litoral Atlántico y Metropolitana Distrito Central con 6.01% cada una, Metropolitana San Pedro Sula (5.91%), Oriental (5.63%) y Occidental (5.39%).

Desde la perspectiva de clasificación económica, el mayor aporte fue realizado por la categoría de Energía (2.19 puntos); principalmente por los mayores precios internacionales del petróleo y los aumentos consecutivos a la energía eléctrica.

Continúa en orden de magnitud, Servicios (1.76 puntos) básicamente por los mayores precios en el alquiler de vivienda, servicios para el mantenimiento del hogar y educativos; Alimentos (1.46 puntos), influenciados en su mayoría por las perturbaciones climáticas que generaron un incremento en los precios de algunos productos agropecuarios, aunado al mayor costo de fertilizantes; y finalmente Bienes, que incidió en 0.79 puntos.

El indicador de difusión reveló que, de los 405 bienes y servicios que integran la cesta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el 64% evidenciaron aumentos en sus precios en agosto de 2026. En contrapeso, el 26.9% de los productos registraron descensos de precios respecto al mes previo.

Por su parte, el indicador de magnitud presentó una tasa de 0.33%, observando una inflación de magnitud media, manteniéndose en el mismo porcentaje respecto al mes anterior, lo que sugiere que la intensidad de las presiones sobre los precios, en general, se mantuvo en la misma proporción durante el período, sin observarse en el corto plazo una propagación marcada de los choques inflacionarios.

En cuanto al indicador de persistencia, éste registró una leve alza en la ventana temporal de dos a tres meses, situándose en 65.68% (64.69% en julio de 2026), este resultado sugiere que los choques recientes sobre los precios de algunos bienes y servicios tendieron a aumentar en el corto plazo.

Para la ventana temporal de cinco a seis meses, el indicador fue de 39.75% (39.01% el mes previo), reflejando que las presiones inflacionarias para algunos productos continuaron experimentando ajustes de precios durante un horizonte más prolongado, lo que podría estar asociado a rezagos en la transmisión de los mayores costos de producción.