Ocotepeque, Lempira y Copán registran la inflación más alta en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El occidente de Honduras, conformado por Ocotepeque, Lempira y Copán, registraron en junio pasado el índice más alto en inflación con 0.33%, seguido de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios con 0.26%, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH)

El Distrito Central se dividió en dos inflaciones, una de 0.33% y otra de 0.18%; El Paraíso y Olancho reportaron 0.18%, mientras que la zona metropolitana de San Pedro Sula (SPS) reportó 0.135

En comparación en el área metropolitana de SPS y Distrito Central, en el mes de mayo reportaron una inflación mensual de 0.80%, en junio este índice bajó a 0.15%. Similar patrón se registró en las demás áreas urbanas del país, en mayo registraron 0.83% y en junio 0.22% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Junio 2026 cerró con una variación mensual de inflación de 0.19%, mientras que mayo registró 0.82%, reflejando una reducción de 0.63% en el promedio de precios.

Por otro lado, la inflación acumulada alcanzó 3.80% en los primeros seis meses del 2026, mayor a la registrada en el 2025 que fue de 2.96% (una diferencia de 0.80%). Por otro lado la inflación mensual del presente año 0.19% es favorable con respecto a junio de 2025, que fue de 0.44%.

Según datos del BCH, 62.5% de los 405 bienes que conforman la canasta del IPC registraron alzas en su precio, y el 28.9% de estos bienes reflejaron disminución en su valor, por otro lado el 8.6% de los productos mantienen su precio.

Los productos que influyeron en mayor medida a la inflación mensual de junio fueron: las legumbres como la papa (17.5%) y el aguacate (7.29%), pasajes de avión (3.9%), vehículos nuevos (3.8%), pasaje interurbano (1.74%), entre otros de menor medida.