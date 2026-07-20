Ocotepeque, Lempira y Copán registran la inflación más alta en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El occidente de Honduras, conformado por Ocotepeque, Lempira y Copán, registraron en junio pasado el índice más alto en inflación con 0.33%, seguido de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios con 0.26%, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH)
El Distrito Central se dividió en dos inflaciones, una de 0.33% y otra de 0.18%; El Paraíso y Olancho reportaron 0.18%, mientras que la zona metropolitana de San Pedro Sula (SPS) reportó 0.135
En comparación en el área metropolitana de SPS y Distrito Central, en el mes de mayo reportaron una inflación mensual de 0.80%, en junio este índice bajó a 0.15%. Similar patrón se registró en las demás áreas urbanas del país, en mayo registraron 0.83% y en junio 0.22% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Junio 2026 cerró con una variación mensual de inflación de 0.19%, mientras que mayo registró 0.82%, reflejando una reducción de 0.63% en el promedio de precios.
Por otro lado, la inflación acumulada alcanzó 3.80% en los primeros seis meses del 2026, mayor a la registrada en el 2025 que fue de 2.96% (una diferencia de 0.80%). Por otro lado la inflación mensual del presente año 0.19% es favorable con respecto a junio de 2025, que fue de 0.44%.
Según datos del BCH, 62.5% de los 405 bienes que conforman la canasta del IPC registraron alzas en su precio, y el 28.9% de estos bienes reflejaron disminución en su valor, por otro lado el 8.6% de los productos mantienen su precio.
Los productos que influyeron en mayor medida a la inflación mensual de junio fueron: las legumbres como la papa (17.5%) y el aguacate (7.29%), pasajes de avión (3.9%), vehículos nuevos (3.8%), pasaje interurbano (1.74%), entre otros de menor medida.
El IPC está conformado por bienes (casa, muebles), alimentos (carnes, legumbres), servicios (internet, luz, transporte).
Cabe destacar, que el país registró una reducción en la inflación interanual en junio del 2026 (medición de junio 2025-junio 2026), y es la primera registrada después de los conflictos geopolíticos
Por otro lado la variación porcentual interanual registró en el periodo de junio 2023-2022 un índice de 5.60%, para el siguiente periodo 2024-2023 disminuye 0.73%, registrando un índice de 4.87%.
Para los años 2025-2024, el índice fue de 4.67%, el más bajo en comparación a años pasados, esto cambia durante 2026-2025 con un índice de 5.83%, con un aumento de 1.16%.
Las alzas en los alimentos, específicamente legumbres y carnes que se vieron afectadas por temas de sequía, junto a el aumento en el precio de la electricidad, fueron de los factores que más contribuyeron a la inflación de junio pasado.