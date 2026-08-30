Suben huevos, cebolla y remolacha en la Feria del Agricultor de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-El precio de varios alimentos que forman parte de la dieta de los hondureños registra variaciones esta semana en la Feria del Agricultor y el Artesano del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, con aumentos en productos como los huevos, cebolla roja, remolacha y lácteos.
Santos Hernández, presidenta del sector de Lepaterique de la Feria del Agricultor, informó que el cartón de huevos pasó de cotizarse entre 100 y 104 lempiras a 114 lempiras, lo que representa un incremento de hasta 14 lempiras en una semana.
"Y es un alimento fundamental, de los más baratos que consume la gente. Con un huevito uno come”, manifestó Hernández al referirse al impacto del incremento en el precio de este alimento.
El aumento también alcanza a la cebolla roja, que pasó de 25 a 35 lempiras la libra, mientras que la remolacha subió de entre 20 y 25 lempiras hasta 30 lempiras o más, según los precios reportados por la dirigente de los vendedores.
“La cebolla roja se cotizaba a 25 lempiras y ahora está a 35 la libra. Subió 10 lempiras”, explicó Hernández, quien detalló que la cebolla amarilla mantiene su precio en 25 lempiras la libra.
Otro producto que registra un incremento es la remolacha, mientras que los lácteos mantienen su precio.
En cambio, algunos productos han experimentado reducciones, por ejemplo, la papa, que anteriormente se vendía entre 25 y 30 lempiras la libra, ahora se encuentra a 20 lempiras, mientras que la zanahoria bajó de entre 15 y 20 lempiras a 10 lempiras la libra.
El brócoli también mostró una reducción luego de haber alcanzado entre 35 y 40 lempiras, pues actualmente se comercializa entre 25 y 30 lempiras, mientras que el tomate permanece estable en 20 lempiras la libra.
La coliflor continúa entre 50 y 60 lempiras, el rábano se mantiene a 10 lempiras el manojo y el culantro de pata cuesta cinco lempiras, mientras que el de Castilla se comercializa a 10 lempiras el manojo.
Por otra parte, Hernández alertó sobre las dificultades que enfrentan los productores de Lepaterique debido a la falta de lluvias, situación que ya provocó pérdidas en cultivos de maíz y podría incidir posteriormente en la disponibilidad y precio de algunos productos agrícolas.