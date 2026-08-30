Suben huevos, cebolla y remolacha en la Feria del Agricultor de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-El precio de varios alimentos que forman parte de la dieta de los hondureños registra variaciones esta semana en la Feria del Agricultor y el Artesano del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, con aumentos en productos como los huevos, cebolla roja, remolacha y lácteos. Santos Hernández, presidenta del sector de Lepaterique de la Feria del Agricultor, informó que el cartón de huevos pasó de cotizarse entre 100 y 104 lempiras a 114 lempiras, lo que representa un incremento de hasta 14 lempiras en una semana. "Y es un alimento fundamental, de los más baratos que consume la gente. Con un huevito uno come”, manifestó Hernández al referirse al impacto del incremento en el precio de este alimento.

El aumento también alcanza a la cebolla roja, que pasó de 25 a 35 lempiras la libra, mientras que la remolacha subió de entre 20 y 25 lempiras hasta 30 lempiras o más, según los precios reportados por la dirigente de los vendedores. “La cebolla roja se cotizaba a 25 lempiras y ahora está a 35 la libra. Subió 10 lempiras”, explicó Hernández, quien detalló que la cebolla amarilla mantiene su precio en 25 lempiras la libra. Otro producto que registra un incremento es la remolacha, mientras que los lácteos mantienen su precio.

