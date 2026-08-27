Productores de leche alertan por posible crisis si no llueve en septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El sector agropecuario de Honduras atraviesa una situación crítica debido a la prolongada sequía asociada al fenómeno de El Niño, por lo que los productores de leche advirtieron que podría registrarse una fuerte crisis si las lluvias no llegan durante septiembre. En ese sentido, el presidente de la Cámara Hondureña de la Leche, Gilberto Moreno, alertó que la falta de precipitaciones está afectando a los productores de leche, carne y granos básicos en distintas zonas del país. “Hasta ahorita, como teníamos alimentos balanceados y silos, teníamos heno, no se ha sentido lo más fuerte, pero si no llueve en septiembre, los próximos meses será una crisis tremenda”, manifestó.

Además, Moreno señaló que este año la situación es atípica para el sector, debido a que prácticamente se han registrado dos períodos de verano consecutivos.

“No habíamos visto, prácticamente; dos veranos juntos, este año no ha llovido nada”, expresó Moreno al describir la situación que enfrenta el sector. Por otra parte, el dirigente gremial manifestó su preocupación ante los pronósticos que apuntan a una posible prolongación de las condiciones provocadas por el fenómeno de El Niño, situación que podría extender los efectos de la sequía hasta 2027.



Temor

Moreno reconoció que los productores tienen pocas alternativas para enfrentar una situación de esta naturaleza y señaló que se mantienen a la espera de que durante septiembre llueva para poder almacenar alimento destinado al ganado. Ante este panorama, los productores hicieron un llamado a las autoridades para que se preparen planes de contingencia y mecanismos de apoyo para los productores ante el riesgo de afectaciones en el abastecimiento y eventuales aumentos de precios si la sequía se prolonga.