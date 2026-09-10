Marathón vs Alajuelense EN VIVO: Hora y quién transmite partido de Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón afrontará este jueves uno de los grandes desafíos de su participación en la Copa Centroamericana de Concacaf . El conjunto verdolaga recibirá en el estadio Morazán a la Liga Deportiva Alajuelense , actual tricampeón de la competición, en el partido de ida de los cuartos de final.

El equipo hondureño consiguió su boleto a esta instancia luego de finalizar segundo en el Grupo B con siete puntos. Alajuelense, por su parte, tuvo una fase de grupos perfecta y terminó en la cima del Grupo A con nueve unidades.

El conjunto dirigido por el argentino Silvio Rudman intentará aprovechar su condición de local para sacar ventaja ante un rival que llega con una de las ofensivas más peligrosas del fútbol centroamericano y que busca conquistar por cuarta ocasión consecutiva el torneo regional.

Del otro lado estará el equipo costarricense, comandado por el español Ismael Rescalvo, que llega con la obligación de defender el dominio que ha mantenido en las últimas ediciones de la Copa Centroamericana.

En el campamento verdolaga existe respeto por el potencial de Alajuelense, pero también confianza en las posibilidades de conseguir un resultado positivo jugando en casa. Rudman y sus futbolistas saben que deberán realizar un partido prácticamente perfecto para tomar ventaja en la eliminatoria.

Para este compromiso, el entrenador argentino tendrá dos bajas importantes. El defensor Henry Figueroa y el atacante Nicolás Messiniti no estarán disponibles para enfrentar al cuadro costarricense.

A pesar de las ausencias, Rudman confía plenamente en las alternativas que tiene dentro de su plantilla y ha dejado claro que Marathón buscará competir al máximo tanto en el torneo Apertura como en la competición internacional.

El conjunto sampedrano llega motivado después de conseguir una contundente victoria por 5-0 sobre Estrella Roja en el campeonato hondureño. Alajuelense, en cambio, afrontará el duelo internacional tras caer 2-0 frente al Saprissa en el fútbol costarricense.

La serie comenzará en territorio hondureño y Marathón buscará dar el primer golpe ante un Alajuelense que parte como uno de los principales candidatos al título.