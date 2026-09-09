Perros y gatos del Corredor Seco devoraron el alimento que les llevó EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los perros del Corredor Seco movieron la cola y con su esquelético cuerpo caminaron a recibir al equipo de EL HERALDO, que también se acordó de llevarles alimento. Ellos también sufren el hambre por la sequía, al igual que sus dueños. Gracias a las donaciones de los lectores de EL HERALDO, los gatitos y los perros también pudieron sentir parte del cariño y apoyo. Algunos se acercaron a las bolsas, como pidiendo que les dieran algo de comer para saciar el hambre que los golpea sin piedad. En la casa de don Ángel Rivera, en el sector de Los Mangos, Sabanagrande, Francisco Morazán, dos perros negros ladraron. Guardián, uno de ellos, apareció por la puerta principal y Capitán saltó al murito de la casa. Luego de que el equipo de EL HERALDO le entregara las bolsas con la comida a su dueño, don Ángel sacó varios puños y se los dio; lo curioso fue que los gatos también se pusieron a comer en el mismo plato, sin pelear.

“Los gatos no tienen nombre, pero se llevan bien”, dijo don Ángel, para luego asegurar que que les iba a dar la comida de forma racionada para que les durara varios días, porque lo único que comen son tortillas y algunas veces, cuando hay, agua de masa.

En una humilde casa, los esposos Norma Gómez y Lorenzo Reyes, miraban hacia la calle seca y desierta; el señor estaba sudado, venía de ver la milpa, pero todo lo perdió, no había nada de comida para llevar a la casa. A sus pies estaba Chiquita, una gata gris que no molestaba en lo absoluto, por eso es la compañía de los ancianos, quienes dijeron que sus hijos ya estaban grandes y se habían ido del pueblo. Aparte de Chiquita se sumó a la familia Chirizo, otro gatito que tiene dos meses de nacido, pero para sobrevivir le dan agua de masa.

Comían desesperados

Gringo, Gaviota y Nerón rodearon la comida cuando su dueño, Nahún Ramos, se las lanzó al piso, comenzaron a comer desesperadas, como nunca antes lo habían hecho. Los animales estaban completamente flacos por falta de comida, ya que sobreviven de las tortillas que sobran en la casa. En el hogar de Katerine Rodríguez vive un perro que se llama Gordo, pero solo es el nombre, porque su cuerpo es esquelético. Lo acompañan Luna, Cosita, Muñeco y Tunco, esté último porque tiene la cola cortada. Todos aparentaban un estado físico preocupante: sus patas flacas, la piel pegada a las costillas, mientras sus pequeños ojos veían con desesperación donde encontrar algo que comer.

En la casa también estaba Misingo, un gatito al se tuvo que poner comida aparte, porque los perros no lo dejaban comer. El hambre no los hacía ver si era comida canino o felino, ellos solo pensaban en algo para devorar. Más adelante, en Nueva Armenia, Francisco Morazán, Bety Vásquez miraba por una ventana junto a sus tres hijos, afuera estaban Popi, Garo y Monfi, los tres perros movieron la cola y siguieron al niño más grande que llevaba las bolsas de comida que donaron los lectores de diario EL HERALDO.

Los caninos y gatos en el Corredor Seco sufren de desnutrición, están llenos de pulgas, garrapatas y patacones que les chupan la sangre; los huesos de sus cuerpo se les marcan en la piel. Algunos perros se cansaban al dar algunos pasos y cuando comían, vomitaban y después se comían de nuevo el vómito. Tenían días sin probar bocado, por eso desperdiciar comida no es una opción.

Entre esos estaban Tarzán, Spay, Toby y Skay, que son de Solvin López y su familia, quien aseguró que los animalitos comen de lo que ellos consiguen, sino hay comida, también les toca aguantar hambre. En el recorrido recibieron comida Negrito, Tara y La Chelita, También estaba Rocky, que a pesar de ser pequeño era de los más desconfiados y no comió hasta que vio que lo hacían los demás, como Rambo y Chelita.