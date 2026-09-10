Secretaría de Salud convoca al Colegio Médico a diálogo tras cuatro días de asambleas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) convocó al Colegio Médico de Honduras (CMH) a una mesa de diálogo para abordar los reclamos laborales y buscar acuerdos que permitan garantizar la continuidad de los servicios de salud. La convocatoria surge en medio de las acciones emprendidas por los médicos, quienes completan cuatro días de asambleas informativas en reclamo por una serie de compromisos laborales y salariales que, según el gremio, continúan pendientes. Dicho encuentro entre las autoridades de Salud y la junta directiva del Colegio Médico fue programado para este viernes 11 de septiembre a las 10:00 de la mañana en la Sala Situacional del nivel central de la Sesal.

¿Qué dice la Sesal?

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud señaló que la convocatoria se realiza en el marco de sus atribuciones legales y con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y la continuidad de los servicios asistenciales para la población hondureña.

Entre los temas que serán abordados durante la reunión figura un análisis técnico-legal relacionado con el talento humano en el sistema sanitario, las brechas de personal y las condiciones operativas actuales. También se plantea revisar la situación laboral del personal bajo la gestión descentralizada, así como las condiciones de los trabajadores que prestan sus servicios bajo esta modalidad. Otro de los puntos será la revisión de pagos pendientes relacionados con contratos, interinatos, bonificaciones, cesantías, quinquenios y plus administrativo. Finalmente, la Secretaría de Salud invitó al Colegio Médico a integrarse, conforme al artículo 7 del Reglamento de Concursos Médicos, a la comisión encargada de establecer las bases, requisitos y convocatoria para un concurso abierto, transparente y basado en méritos.

¿Cuáles son las exigencias del CMH?

El Colegio Médico de Honduras mantiene sus reclamos relacionados con el pago de salarios atrasados, la asignación de plazas, la firma de contratos, el respeto a la estabilidad laboral y el cumplimiento de acuerdos alcanzados previamente con las autoridades.