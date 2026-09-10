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Detienen a mujer con 11,800 dólares en efectivo por sospechas de lavado de activos en La Ceiba

Una mujer de 61 años fue requerida por agentes de la Policía de Fronteras en el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson de La Ceiba, Atlántida, luego de que le decomisaran 11,800 dólares

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 09:37

La Ceiba, Honduras.- Originaria del departamento de Olancho y residente en Islas Caimán, una mujer fue requerida por agentes de la Policía de Fronteras por su supuesta responsabilidad en el delito de lavado de activos en La Ceiba, Atlántida.

La detención se realizó durante un registro rutinario la mañana de este jueves en el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson.

Mujer es detenida con más de $11,000 en efectivo en aeropuerto de La Ceiba

Mujer es detenida con más de $11,000 en efectivo en aeropuerto de La Ceiba

 (Foto: Cortesía )

Al momento de la inspección, a la ciudadana se le decomisaron 11,800 dólares en efectivo, equivalentes aproximadamente a 302,453.32 lempiras, monto cuya procedencia no pudo justificar legalmente.

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El dinero decomisado y la detenida quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal y las investigaciones.

“Será remitida por el delito de lavado de activos”, dijo Hermelo Madrid, portavoz de la Policía.

Según las autoridades, la detenida tiene 61 años de edad, es originaria de Catacamas, Olancho, y reside en Islas Caimán.

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Al momento de solicitarle el comprobante o los documentos que acreditaran la procedencia del dinero, la mujer no pudo justificar el origen de los 11,800 dólares.

La ciudadana fue puesta a disposición de las autoridades bajo sospecha del delito de lavado de activos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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