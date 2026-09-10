Detienen a mujer con 11,800 dólares en efectivo por sospechas de lavado de activos en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Originaria del departamento de Olancho y residente en Islas Caimán, una mujer fue requerida por agentes de la Policía de Fronteras por su supuesta responsabilidad en el delito de lavado de activos en La Ceiba, Atlántida. La detención se realizó durante un registro rutinario la mañana de este jueves en el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson.

Al momento de la inspección, a la ciudadana se le decomisaron 11,800 dólares en efectivo, equivalentes aproximadamente a 302,453.32 lempiras, monto cuya procedencia no pudo justificar legalmente.

El dinero decomisado y la detenida quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal y las investigaciones. “Será remitida por el delito de lavado de activos”, dijo Hermelo Madrid, portavoz de la Policía. Según las autoridades, la detenida tiene 61 años de edad, es originaria de Catacamas, Olancho, y reside en Islas Caimán.