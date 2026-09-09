Inversión pública en Honduras alcanza el 50% al noveno mes del año

Tegucigalpa, Honduras.- La inversión pública del Gobierno alcanza el 50.9%, según datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin), mostrando un crecimiento de 17% en dos meses desde la anterior actualización el 10 de julio de 2026 (que mostró una inversión de 33.9%).

El presupuesto aprobado para el presente año fiscal fue de 48,229.6 millones de lempiras, de los que se ha ejecutado L24,403.02 millones, con la mayor captación de inversión, la formación bruta de capital fijo, es decir infraestructura, construcción, maquinaria, entre otros. La suma ejecutada alcanza 18,338.3 millones de lempiras, que equivale al 56.9%.

Por otro lado la inversión productiva (construcción o mejora de obras públicas como carreteras, escuelas, hospitales que producen bienestar social), alcanzó una ejecución de 6,064.7 millones de lempiras.

Para 2026, la Secretaría de Finanzas (Sefin) aprobó 48,229.6 millones de lempiras, sin embargo, lo redujo a L46,758 millones, restando L1,471 al presupuesto inicial.

Una de las fuentes que más ha aportado a la inversión pública es el Tesoro Nacional, la que registra una aportación de 20,248 millones de lempiras, lo que representa el 83%, seguido del crédito externo que aportó L3,059.7 millones, conformado por algunas instituciones como: el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de desarrollo, entre otras. En tercer lugar, los recursos propios del Estado contabilizaron 5,834 millones de lempiras ejecutados.