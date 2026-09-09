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Con 30 pomponeras, el Central Vicente Cáceres se prepara para deslumbrar este 15 de septiembre

Con sus coloridas coreografías y entusiasmo, 30 pomponeras del Central Vicente Cáceres se preparan para convertirse en protagonistas de los desfiles patrios de este 15 de septiembre

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 12:00
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El alma de los desfiles patrios también está en las pomponeras, quienes con sus coreografías, energía y colorido engalanan cada presentación. Este año, el Instituto Central Vicente Cáceres desfilará con uno de los cuadros de pomponeras más grandes.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Un total de 30 pomponeras serán las encargadas de representar al instituto y poner en alto su nombre durante las celebraciones de las fiestas patrias.

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Alumnas de educación básica y de las diferentes carreras del instituto conforman este grupo, que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas de los desfiles patrios. A continuación las bellas chicas.

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Pamela Lisbeth López Galo, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Kisha Yoselin Medina Rodríguez, de 14 años, cursa el octavo grado.

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Emily Jeireh Williams, de 19 años, cursa el undécimo grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Mía Luciana Andrade, de 15 años, cursa el noveno grado.

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Beatriz Amador Alfaro, de 16 años, cursa el duodécimo grado de Informática.

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Mariani Gissel Cruz Fiallos, de 17 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Informática.

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Lissi Tatiana Jiménez cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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María José Urbina Rodríguez, de 15 años, cursa el octavo grado.

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Alejandra Anahí Rodríguez, de 16 años, cursa el undécimo grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Anahí Esperanza Zelaya Zambrano, de 16 años, cursa el último año de Ciencias y Humanidades.

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Sofía Valentina Rodríguez, de 16 años, cursa el undécimo grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Dariana Aguilar, de 13 años, cursa el octavo grado.

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Melanie Rachel Vázquez Alvarado, de 16 años, cursa el noveno grado.

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Mahely Fernández Funes, de 14 años, cursa el noveno grado.

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Nathalie Daniela Aguilar Cruz, de 16 años, cursa el décimo grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Rosemery Marcela Andino, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Salud y Nutrición.

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Camila Pole Herrera Pérez, de 13 años, cursa el noveno grado.

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Mercy López, de 18 años, cursa el último año de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Mayte Gabriela Méndez, de 18 años, cursa el undécimo grado de Ciencias y Humanidades.

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Andrea Nicolle Sierra Salina, de 16 años, cursa la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Dana Alexandra Martínez Aparicio, de 14 años, cursa el noveno grado.

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Jessica Nicole Carvajal Cruz, de 14 años, cursa el noveno grado.

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Mía Michelle Bruno González, de 18 años, cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición.

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Kimberly Rubio, de 16 años, cursa el duodécimo grado de la carrera de Salud y Nutrición.

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Cristal Viviana González, de 14 años, cursa el noveno grado.

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Valeria Alejandra Zúñiga, de 16 años, cursa el noveno grado.

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Tiffany Alexandra, de 16 años, cursa el undécimo grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Itzyel Raudales Espinal, de 14 años, cursa el noveno grado.

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Sthephanie Correa, de 17 años, cursa el duodécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Fabiola Lizeth López Hernández cursa el duodécimo grado de la carrera de Salud y Nutrición.

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