Con 30 pomponeras, el Central Vicente Cáceres se prepara para deslumbrar este 15 de septiembre

El alma de los desfiles patrios también está en las pomponeras, quienes con sus coreografías, energía y colorido engalanan cada presentación. Este año, el Instituto Central Vicente Cáceres desfilará con uno de los cuadros de pomponeras más grandes.
Un total de 30 pomponeras serán las encargadas de representar al instituto y poner en alto su nombre durante las celebraciones de las fiestas patrias.
Alumnas de educación básica y de las diferentes carreras del instituto conforman este grupo, que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas de los desfiles patrios. A continuación las bellas chicas.
Pamela Lisbeth López Galo, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.
Kisha Yoselin Medina Rodríguez, de 14 años, cursa el octavo grado.
Emily Jeireh Williams, de 19 años, cursa el undécimo grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Mía Luciana Andrade, de 15 años, cursa el noveno grado.
Beatriz Amador Alfaro, de 16 años, cursa el duodécimo grado de Informática.
Mariani Gissel Cruz Fiallos, de 17 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Informática.
Lissi Tatiana Jiménez cursa el undécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.
María José Urbina Rodríguez, de 15 años, cursa el octavo grado.
Alejandra Anahí Rodríguez, de 16 años, cursa el undécimo grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Anahí Esperanza Zelaya Zambrano, de 16 años, cursa el último año de Ciencias y Humanidades.
Sofía Valentina Rodríguez, de 16 años, cursa el undécimo grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Dariana Aguilar, de 13 años, cursa el octavo grado.
Melanie Rachel Vázquez Alvarado, de 16 años, cursa el noveno grado.
Mahely Fernández Funes, de 14 años, cursa el noveno grado.
Nathalie Daniela Aguilar Cruz, de 16 años, cursa el décimo grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Rosemery Marcela Andino, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Salud y Nutrición.
Camila Pole Herrera Pérez, de 13 años, cursa el noveno grado.
Mercy López, de 18 años, cursa el último año de la carrera de Contaduría y Finanzas.
Mayte Gabriela Méndez, de 18 años, cursa el undécimo grado de Ciencias y Humanidades.
Andrea Nicolle Sierra Salina, de 16 años, cursa la carrera de Contaduría y Finanzas.
Dana Alexandra Martínez Aparicio, de 14 años, cursa el noveno grado.
Jessica Nicole Carvajal Cruz, de 14 años, cursa el noveno grado.
Mía Michelle Bruno González, de 18 años, cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición.
Kimberly Rubio, de 16 años, cursa el duodécimo grado de la carrera de Salud y Nutrición.
Cristal Viviana González, de 14 años, cursa el noveno grado.
Valeria Alejandra Zúñiga, de 16 años, cursa el noveno grado.
Tiffany Alexandra, de 16 años, cursa el undécimo grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Itzyel Raudales Espinal, de 14 años, cursa el noveno grado.
Sthephanie Correa, de 17 años, cursa el duodécimo grado de la carrera de Contaduría y Finanzas.
Fabiola Lizeth López Hernández cursa el duodécimo grado de la carrera de Salud y Nutrición.