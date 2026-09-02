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Ellas son las carismáticas palillonas del Central Vicente Cáceres que se preparan para los desfiles

Más de tres meses de ensayos y mucha disciplina respaldan la preparación de las jóvenes que este 15 de septiembre representarán al emblemático Instituto Central Vicente Cáceres

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 16:21
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Las palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres tienen más de tres meses de estar ensayando para los desfiles del 15 de septiembre.

Foto: David Romero/ EL HERALDO
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La nueva generación del Central Vicente Cáceres continúa esforzándose para poner en alto el nombre de este emblemático colegio, que ha formado a varias generaciones de hondureños. ¿Usted ya las conoce? A continuación, le presentamos a las palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Ritmo, coordinación y muchas horas de ensayo forman parte de la preparación de las palillonas del Instituto Central Vicente Cáceres. A pocos días de los desfiles patrios, ¿usted ya las conoce? A continuación, le presentamos a las palillonas del Central Vicente Cáceres.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Andrea Soad Ramírez Gómez, de 14 años, cursa el noveno grado.

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Génesis Michel Irías Osorto, de 16 años, cursa el décimo grado de la carrera de Mercadotecnia.

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Lurvy Valeria Godoy Almendares, de 16 años, cursa la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Danyeli Estefanía Martínez, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Carmen Abigaíl Turcios, de 17 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Informática.

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Gleymi Valeria Benítez, de 16 años, cursa la carrera de Ciencias y Letras.

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Kendra Montserrath Zavala, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Salud y Nutrición Comunitaria.

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Britany Sheryn Zavala Ponce, de 17 años, cursa el undécimo grado de Ciencias y Letras.

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Génesis Ariana Ponce Flores, de 16 años, cursa el undécimo grado de Contaduría y Finanzas.

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Cristal Iliana Aguilera Flores, de 15 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Amy Alessandra Andrade Moreno, de 16 años, cursa la carrera de Ciencias y Letras.

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Paola Giselle Matute Hueso, de 17 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Salud y Nutrición.

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Charon Nicole Valladares Rodríguez, de 18 años, cursa el décimo grado de Ciencias y Humanidades.

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Scarlet Nahomy Gabarrete Velázquez, de 17 años, cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición.

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Keylin Abigal López García, de 16 años, cursa el undécimo grado de Contaduría y Finanzas.

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Mayerlin Abigail Ordóñez Bonilla, de 14 años, cursa el noveno grado.

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Mónica Solangel Matamoros Fonseca, de 16 años, cursa el undécimo grado de Ciencias y Letras.

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Valery Brigitte Rodríguez Carrasco, de 15 años, cursa el décimo grado de Contaduría y Finanzas.

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Génesis Karina Espinal Flores cursa el último año de la carrera de Contaduría y Finanzas.

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Génesis Lizeth Espinoza cursa el último año de la carrera de Salud y Nutrición.

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Allison Dayana Navas Sánchez, de 17 años, cursa la carrera de Salud y Nutrición.

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Andrea Sofía Sánchez Barrientos, de 16 años, cursa el undécimo grado de Ciencias y Letras.

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Allison Jireth Cáceres Hernández, de 17 años, cursa la carrera de Bachillerato en Mercadotecnia.

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