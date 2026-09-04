Pomponeras del Técnico Honduras buscan conquistar al público en los desfiles 2026

Las pomponeras del Instituto Técnico Honduras afinan los últimos detalles de la presentación que llevarán a los desfiles patrios, una fecha en la que esperan representar a su institución y mantener la expectativa que cada año acompaña a uno de los centros educativos participantes. En esta galería conocerá a las lindas jovencitas que aportarán carisma el próximo 15 de septiembre.