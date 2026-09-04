Pomponeras del Técnico Honduras buscan conquistar al público en los desfiles 2026

Las pomponeras del Instituto Técnico Honduras afinan los últimos detalles de la presentación que llevarán a los desfiles patrios, una fecha en la que esperan representar a su institución y mantener la expectativa que cada año acompaña a uno de los centros educativos participantes. En esta galería conocerá a las lindas jovencitas que aportarán carisma el próximo 15 de septiembre.
Keren Mileny Delcid Cerrato tiene 12 años y está en séptimo grado.
Brittani Anttonella Cruz Sarmiento tiene 16 años y cursa el onceavo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Electrónica.
Génesis Valeria Pinel Rodríguez tiene 16 años y cursa el onceavo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Electrónica.
Nereiny Andrea Güity Ordóñez tiene 16 años y está en décimo grado de bachillerato.
La participación de las pomponeras forma parte del trabajo que desarrolla el Instituto Técnico Honduras de cara a los desfiles, donde estudiantes de diferentes grupos se preparan para representar a su centro educativo.
Jasy Daniela Jiménez Ortega tiene 16 años y está en décimo grado de bachillerato.
Bárbara Victoria Oyuela Aguilar está en último año de bachillerato técnico profesional en Mecánica Automotriz y tiene 17 años.
Dariela Nahiara Madrid Alvarado tiene 13 años y está en octavo grado.
Kiara Pamela Aguilera Cruz está en último año de bachillerato técnico profesional en Mecánica Automotriz.
Dayana Isabel Núñez Gómez tiene 13 años y está en octavo grado.
Con la cuenta regresiva en marcha, las pomponeras ya tienen puesta la mirada en el 15 de septiembre, cuando llegará el momento de llevar al desfile el resultado de varios meses de preparación.