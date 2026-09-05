Presupuesto 2027 será de L457 mil millones, según la Secretaría de Finanzas

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027 ascenderá a 457 mil millones de lempiras, 13 mil millones más que en 2026, de acuerdo con lo informado este sábado 5 de septiembre por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.
Hernández explicó que el proyecto ya recibió la aprobación inicial por parte del Gabinete Económico y ahora deberá ser remitido al Consejo de Ministros para su discusión, análisis y aprobación antes de ser enviado al Congreso Nacional.
Asimismo, indicó que la Secretaría de Finanzas remitirá el proyecto al Legislativo el lunes 14 de septiembre, un día antes del plazo constitucional establecido para su presentación.
Una vez que el documento llegue al Congreso Nacional, el titular de Finanzas aseguró que está dispuesto a comparecer ante las diferentes bancadas para explicar los alcances del proyecto y atender las consultas que puedan surgir durante su discusión.
Entre las principales prioridades contempladas para 2027 figuran los sectores de Educación, Salud, Seguridad y Defensa, consideradas como las cuatro áreas de mayor peso dentro de la planificación gubernamental.
Actuales cifras
Respecto al presupuesto correspondiente a 2026, el ministro informó que la ejecución ya superó el 50% al inicio de septiembre, pese a que el presupuesto fue aprobado de manera tardía y publicado hasta el 23 de abril, aunque consideró que esta situación no debe convertirse en una justificación para retrasar la ejecución de los recursos.
Durante los próximos meses, el funcionario prevé que la ejecución presupuestaria aumente debido al avance de la inversión pública y al comportamiento del gasto corriente, incluido el pago de planillas de las distintas instituciones estatales y un incremento adicional en diciembre gracias al décimo tercer mes de salario.
Finalmente, Hernández comentó que Finanzas continuará informando sobre el comportamiento de la ejecución presupuestaria mediante los portales de transparencia, con el objetivo de que la ciudadanía pueda dar seguimiento al uso de los recursos públicos.