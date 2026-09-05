Presupuesto 2027 será de L457 mil millones, según la Secretaría de Finanzas

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027 ascenderá a 457 mil millones de lempiras, 13 mil millones más que en 2026, de acuerdo con lo informado este sábado 5 de septiembre por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.

Hernández explicó que el proyecto ya recibió la aprobación inicial por parte del Gabinete Económico y ahora deberá ser remitido al Consejo de Ministros para su discusión, análisis y aprobación antes de ser enviado al Congreso Nacional.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Finanzas remitirá el proyecto al Legislativo el lunes 14 de septiembre, un día antes del plazo constitucional establecido para su presentación.