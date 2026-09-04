Honduras pide a EE UU tiempo para que 55,000 migrantes preparen su retorno tras fin del TPS

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, afirmó este viernes 4 de septiembre que su Gobierno respeta la decisión de Estados Unidos de no extender el Estatus de Protección Temporal (TPS); sin embargo, pidió a Washington conceder tiempo a unos 55.000 hondureños afectados con la medida para que puedan preparar su eventual retorno al país.

"Les he pedido que les den el tiempo a los compatriotas para que puedan prepararse para un retorno al país, que les den esa oportunidad de poder prepararse dado que han estado 30 y 40 años en Estados Unidos, siendo ciudadanos honorables, respetables, que han sido parte de la economía y de la sociedad", explicó Asfura a los periodistas.

El mandatario señaló que su Gobierno realizó las gestiones diplomáticas necesarias para buscar una transición ordenada que permita a unos 55.000 hondureños afectados por el fin del TPS resolver sus asuntos familiares, laborales y patrimoniales antes de un eventual retorno, aunque reconoció que corresponde a Estados Unidos definir su política migratoria.