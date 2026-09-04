México prevé 56 frentes fríos y alerta por mayores efectos ante interacción con ciclones

Ciudad de México, México.-México prevé el ingreso de 56 frentes fríos durante la temporada 2026-2027, seis más que el promedio climatológico, en un periodo marcado por el fortalecimiento del fenómeno El Niño y por la posibilidad de que sistemas frontales interactúen con ciclones tropicales y amplifiquen sus efectos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este viernes que la temporada, que estadísticamente va de septiembre a mayo, tendrá su mayor actividad entre noviembre y febrero, cuando se esperan 32 frentes, más de la mitad del total previsto. El organismo anticipó tres sistemas en septiembre, siete en octubre, ocho en noviembre, nueve en diciembre, ocho en enero, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos en mayo.

Según el SMN, El Niño continuará fortaleciéndose durante la temporada de lluvias y podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” hacia finales de año, coincidiendo con la mayor frecuencia de frentes fríos. Esa configuración elevará la probabilidad de desplazamientos de masas de aire hacia el norte y centro del país, con condiciones más húmedas, además de un aumento de los llamados eventos de Norte, capaces de intensificar viento, oleaje y precipitaciones en las costas del golfo de México. El SMN advirtió además que, durante la transición entre verano y otoño, todavía pueden desarrollarse ciclones tropicales y que aquellos que ingresen al golfo de México pueden interactuar con las masas de aire frío asociadas a los frentes, modificar su trayectoria o permanecer estacionarios durante más tiempo, con efectos más intensos.

Horas antes, la presidenta de México Claudia Sheinbaum señaló que, de acuerdo con el SMN y especialistas, “la mayor afectación este año sería por ciclones en el Pacífico” hacia los últimos meses de 2026. La mandataria precisó que no es posible anticipar si esos sistemas tocarán las costas, pero destacó la preparación de mecanismos de vigilancia y alerta, entre ellos centros de mando de Protección Civil y un sistema para enviar avisos por lluvias intensas y huracanes a teléfonos móviles. Sheinbaum mencionó como zonas de atención a estados del Pacífico, como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Baja California Sur, mientras autoridades de Oaxaca vigilan la onda tropical número 36, que este viernes favorece lluvias y tormentas en esa entidad del sur-sureste.