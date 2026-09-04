Uno de los más esperados: así se prepara el Técnico Honduras para los desfiles del 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Con 78 años de historia, el Instituto Técnico Honduras, ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa, se prepara para volver a ser parte de los desfiles del 15 de septiembre, una fecha en la que sus estudiantes llevarán música, color y talento al recorrido patrio. La preparación de este año comenzó desde febrero para la banda del instituto. De acuerdo con el profesor Walter Mejía, uno de los principales cambios en el repertorio está relacionado con una mayor presencia de música folclórica y autóctona.

“Nos hemos empezado a preparar desde el mes de febrero”, explicó Mejía, quien señaló que el repertorio se ha enriquecido especialmente en la parte folclórica y autóctona de la música hondureña. Entre las propuestas que prepara la banda se encuentran varios mixes de punta popular, además de un popurrí de música folclórica adaptada al ritmo de punta. La intención, según explicó el docente, es que la presentación mantenga la innovación que caracteriza al instituto durante los desfiles patrios. “Como cada año, la innovación del Instituto Técnico Honduras en todos sus cuadros y en todo su estudiantado, pues vamos a dar el derroche de talento”, expresó Mejía.

Tres meses de preparación para las palillonas

La música no será el único atractivo del Técnico Honduras. Las palillonas también llevan alrededor de tres meses de preparación para su participación en el desfile. La licenciada Saory, encargada de este cuadro, explicó que los ensayos se realizan los sábados de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Durante los días de semana no realizan ensayos debido a la disposición de la Secretaría de Educación de no suspender las clases para preparar las presentaciones del 15 de septiembre. Aunque existe expectativa por el vestuario que utilizarán las estudiantes, la encargada prefirió mantener los detalles bajo reserva. “Detalles del traje no le puedo dar. Es una sorpresa, pero sí no los vamos a defraudar”, manifestó Saory.

El instituto ocupa el puesto número 52 dentro del bloque número 5 y ya tienen preparada una invitación para quienes quieran observar su presentación durante el recorrido. La encargada pidió a la población de Tegucigalpa estar pendiente de su paso y acompañar al instituto en las inmediaciones del estadio.

Las pomponeras también preparan su presentación

A la participación del instituto se sumará el cuadro de pomponeras, que también lleva varios meses de preparación. La profesora Francis Vanegas, integrante del equipo encargado de practicar a las estudiantes, explicó que las jóvenes han trabajado durante aproximadamente tres o cuatro meses con miras a los desfiles patrios. “Queremos hacer la invitación a todo el público en general”, expresó Vanegas, quien destacó la importancia de compartir con la población una fecha que considera significativa para Honduras.

Las pomponeras esperan ofrecer una presentación que esté a la altura de las expectativas del público. “Esperamos agradar a todos, hacerles la invitación y que el Instituto Técnico Honduras siempre quede a la altura, porque es uno de los colegios más esperados”, señaló la docente.