Gerzon Velásquez niega que asesinato de Dereck McNeil esté vinculado con caso de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseveró que queda descartado que el asesinato de Dereck McNeil esté vinculado con la desaparición de la joven Angie Peña, de quien se desconoce su paradero desde 2022. Cabe recordar que McNeil era testigo protegido en el caso de Peña y fue acribillado a disparos el pasado 17 de agosto, a pocas semanas de que se desarrolle el juicio contra los "Delta Teams", quienes estarían involucrados en la desaparición de la joven. Ante esta posible conexión de los hechos, el titular de Seguridad afirmó que está "descartado porque él (McNeil) ya había declarado, entonces el proceso está focalizado hacia otros móviles".

Velásquez recordó que a McNeil ya se le había tomado su declaración de forma anticipada. "¿Qué motivo podrían tener estas organizaciones de quitarle la vida si ya había declarado? Y la efectividad de la declaración está grabada", cuestionó. Además, mencionó que McNeil tenía antecedentes por estafa que habría cometido cuando laboró como secretario de los Juzgados de Paz en Roatán (Islas de la Bahía), por lo que la muerte podría derivarse de una posible venganza. "Él no se graduó de la Facultad de Derecho, no está inscrito en el Colegio de Abogados. Él a partir de ese trabajo que tuvo en los juzgados como escribiente, muchas veces, digamos, que estafó a otras personas y a partir de eso creó también una serie de actores que podían atentar contra él", dijo.