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Incendio consume bodega de llantas en el anillo periférico

El fuego, que habría iniciado cerca de las 11:30 de la mañana, afectó una bodega donde se almacenaban llantas. Bomberos trabajaron para controlar las llamas

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 12:13
Incendio consume bodega de llantas en el anillo periférico

Llamas lograron ser controladas a tiempo pero el fuego consumió al menos el 25 porciento de la bodega.

Captura de video.

Tegucigalpa, Honduras.- Un incendio estructural se registró al mediodía de este viernes -4 de septiembre- en un local comercial ubicado en el anillo periférico, a la altura de la colonia San Miguel, en Tegucigalpa.

Las llamas comenzaron aproximadamente a las 11:30 de la mañana, según información preliminar, y rápidamente se extendieron por el establecimiento, donde funcionaría una bodega de llantas.

El material almacenado en el lugar habría contribuido a la propagación del fuego debido a sus características altamente combustibles, generando una densa columna de humo que podía observarse desde algunos sectores aledaños.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras se desplazaron hasta el lugar para combatir el siniestro y evitar que las llamas se extendieran a otros establecimientos o estructuras cercanas.

La bodega corresponde a una nave con una área de aproximadamente 20 por 50 metros, cercana a otras instalaciones donde funciona una ferretería.

Los bomberos reportan más de tres personas que resultaron afectadas por inhalación de monóxido de carbono como consecuencia del incendio, pero fueron atendidas en el lugar por paramédicos, detalló Sergio Madrid, mayor del cuerpo de Bomberos.

Madrid detalló que el fuego solo consumió al menos el 25 porciento de la mercancía, provocando cuantiosas pérdidas materiales en el establecimiento afectado.

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Las causas que originaron el incendio aún no han sido establecidas. Será mediante el peritaje correspondiente que los expertos de la oficina técnica de prevención del Cuerpo de Bomberos determinen qué provocó el inicio de las llamas.

Las autoridades bomberiles mantienen las labores de control y enfriamiento en la zona, mientras se evalúan los daños ocasionados por el siniestro.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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