Tegucigalpa registra su segunda temperatura más alta desde 1951

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa registró 33.1 grados centígrados el 1 de septiembre de 2026, una temperatura que se ubica como la segunda más alta de la serie histórica de Cenaos-Copeco para la capital, cuyo registro comienza en 1951. El valor más alto registrado en ese período corresponde a 2015, por lo que la temperatura alcanzada el 1 de septiembre ocupa el segundo lugar histórico de la serie disponible para Tegucigalpa. Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, explicó que las condiciones actuales de sequedad están contribuyendo al incremento de las temperaturas debido a que los suelos permanecen con poca cobertura vegetal.

“Por lo general, a finales de agosto, siempre tenemos ya restablecida la temporada de lluvias en la parte postrera y los suelos no tienden a estar tan desnudos como estan en este momento, donde practicamente el cesped o el sacate de alguna manera mitiga el calentamiento del suelo”, explicó. La falta de lluvias durante este 2026 ha dejado amplias zonas con el suelo expuesto. Esa condición, sumada a jornadas con poca nubosidad, permite una mayor acumulación de calor durante el día.

Humedad del Pacífico modifica las condiciones

Argeñal también explicó que el comportamiento del viento ha cambiado y que el debilitamiento de las corrientes provenientes del Este y Noreste está permitiendo el ingreso de humedad del Pacífico. “De alguna manera refresca y no deja que el suelo caliente tanto porque le esta robando calor al suelo cuando el viento esta un poco acelerado”, aseguró Argeñal. El funcionario señaló que, aunque el ingreso de humedad puede favorecer la formación de algunas lluvias, una combinación de suelo desnudo, poca nubosidad y determinadas condiciones de viento puede provocar un calentamiento significativo. “Cualquier brisa que entre del Pacífico nos va a generar bastante calor y si el suelo esta desnudo durante el día y tenemos poca nubosidad podemos tener esos calentamientos como el de ayer en Choluteca y Tegucigalpa también”, explicó.

Sequía se acerca a los niveles de 2015