Tegucigalpa registra su segunda temperatura más alta desde 1951

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa registró 33.1 grados centígrados el 1 de septiembre de 2026, una temperatura que se ubica como la segunda más alta de la serie histórica de Cenaos-Copeco para la capital, cuyo registro comienza en 1951.
El valor más alto registrado en ese período corresponde a 2015, por lo que la temperatura alcanzada el 1 de septiembre ocupa el segundo lugar histórico de la serie disponible para Tegucigalpa.
Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, explicó que las condiciones actuales de sequedad están contribuyendo al incremento de las temperaturas debido a que los suelos permanecen con poca cobertura vegetal.
“Por lo general, a finales de agosto, siempre tenemos ya restablecida la temporada de lluvias en la parte postrera y los suelos no tienden a estar tan desnudos como estan en este momento, donde practicamente el cesped o el sacate de alguna manera mitiga el calentamiento del suelo”, explicó.
La falta de lluvias durante este 2026 ha dejado amplias zonas con el suelo expuesto. Esa condición, sumada a jornadas con poca nubosidad, permite una mayor acumulación de calor durante el día.
Humedad del Pacífico modifica las condiciones
Argeñal también explicó que el comportamiento del viento ha cambiado y que el debilitamiento de las corrientes provenientes del Este y Noreste está permitiendo el ingreso de humedad del Pacífico.
“De alguna manera refresca y no deja que el suelo caliente tanto porque le esta robando calor al suelo cuando el viento esta un poco acelerado”, aseguró Argeñal.
El funcionario señaló que, aunque el ingreso de humedad puede favorecer la formación de algunas lluvias, una combinación de suelo desnudo, poca nubosidad y determinadas condiciones de viento puede provocar un calentamiento significativo.
“Cualquier brisa que entre del Pacífico nos va a generar bastante calor y si el suelo esta desnudo durante el día y tenemos poca nubosidad podemos tener esos calentamientos como el de ayer en Choluteca y Tegucigalpa también”, explicó.
Sequía se acerca a los niveles de 2015
El escenario actual guarda similitudes con el registrado en 2015, año en el que Tegucigalpa alcanzó su mayor temperatura dentro de la serie histórica y que también estuvo marcado por un fuerte fenómeno de El Niño.
“Justamente en el 2015 también tuvo un fenomeno del Niño fuerte y la peor sequía registrada antes de esta, fue justamente de 2015. Esta sequía esta practicamente igualando a la del 2015, en algunos sectores incluso la esta superando", recordó Argeñal.
Agregó que: "La sequía del 2015 fue la más alta histórica, o sea este es el segundo valor más alto que se registra en la data que tenemos de Tegucigalpa desde 1951”.
Por separado, Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger) y coordinador del Programa de Adaptación Urbana al Cambio Climático del Distrito Central, afirmó que agosto de 2026 ha sido el mes más seco de la historia de Tegucigalpa, de acuerdo con los registros que maneja.
Las condiciones de sequía y la persistencia de suelos descubiertos mantienen a Tegucigalpa expuesta a temperaturas elevadas, mientras los registros de Cenaos muestran que el valor alcanzado el 1 de septiembre solo está por debajo del máximo registrado en 2015.
Sin embargo, se espera que en los próximos días se registren una serie de precipitaciones significativas que puedan regular las altas temperaturas y además reducir, al menos un poco, la sequía que golpea el país.