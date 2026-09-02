¡A brillar con los pompones! Las estudiantes del Yave Nissi afinan sus pasos para los desfiles

Con sus pompones, pasos coordinados y mucha energía, las estudiantes del Instituto Yave Nissi se preparan para presentar su espectáculo este 15 de septiembre, en el marco de los 205 años de independencia de Honduras.
Un total de nueve integrantes conforman el cuadro artístico del instituto y ensayan para perfeccionar cada movimiento y representar con orgullo a su colegio durante las fiestas patrias, con una presentación que busca deleitar al público.
Ella es Hannie Paola Bonilla Matamoros tiene 15 años y cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Valery Solanlly Cerrato Velásquez, de 13 años, cursa séptimo grado.
En décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Fressia Arely Castro, de 16 años, continúa sus estudios.
Sofía Julieth Moncada Lagos, de 15 años, cursa undécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Nathaly Michelle Bonilla Matamoros tiene 16 años y estudia undécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Marcela Xiomara Archaga Aguilar, de 15 años, cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
En undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Tania Gabriela Cortés Mendoza, de 16 años.
Sofía Alejandra Corrales Zambrano tiene 14 años y cursa noveno grado.