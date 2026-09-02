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¡A brillar con los pompones! Las estudiantes del Yave Nissi afinan sus pasos para los desfiles

Nueve estudiantes afinan sus coreografías para representar al Instituto Yave Nissi y conquistar al público durante los desfiles patrios

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 16:00
¡A brillar con los pompones! Las estudiantes del Yave Nissi afinan sus pasos para los desfiles
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Con sus pompones, pasos coordinados y mucha energía, las estudiantes del Instituto Yave Nissi se preparan para presentar su espectáculo este 15 de septiembre, en el marco de los 205 años de independencia de Honduras.

 Fotos: Alex Pérez | EL HERALDO
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Un total de nueve integrantes conforman el cuadro artístico del instituto y ensayan para perfeccionar cada movimiento y representar con orgullo a su colegio durante las fiestas patrias, con una presentación que busca deleitar al público.

 Fotos: Alex Pérez | EL HERALDO
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Ella es Hannie Paola Bonilla Matamoros tiene 15 años y cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

 Fotos: Alex Pérez | EL HERALDO
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Valery Solanlly Cerrato Velásquez, de 13 años, cursa séptimo grado.

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En décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Fressia Arely Castro, de 16 años, continúa sus estudios.

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Sofía Julieth Moncada Lagos, de 15 años, cursa undécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

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Nathaly Michelle Bonilla Matamoros tiene 16 años y estudia undécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

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Marcela Xiomara Archaga Aguilar, de 15 años, cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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En undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Tania Gabriela Cortés Mendoza, de 16 años.

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Sofía Alejandra Corrales Zambrano tiene 14 años y cursa noveno grado.

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