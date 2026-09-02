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Las protagonistas del desfile: ellas son las palillonas del Instituto Yave Nissi

Un numeroso grupo de palillonas se prepara con espectaculares coreografías y un show lleno de energía para conquistar al público este 15 de septiembre

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 17:00
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Las palillonas del Instituto Yave Nissi preparan una presentación llena de ritmo, energía y espectaculares coreografías para sorprender al público durante los desfiles del 15 de septiembre. ¿Quiénes son?

 Fotos: Alex Pérez | EL HERALDO
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Britanny Angely Aguilera Benítez, de 16 años, cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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En noveno grado, Celeste Jackeline Chávez Maldonado, tiene 15 años de edad.

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Sofía Eunice Montes, de 13 años, estudia octavo grado.

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La más pequeña del grupo, ella es Leah Isabella Padilla Coto, de 8 años, cursa tercer grado.

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Brithany Samantha Ortiz Gómez tiene 14 años y cursa noveno grado.

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Meredith Ariana Rodríguez Pérez tiene 16 años y cursa el último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Nataly Rozzeetth García Valladares, de 16 años, estudia décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

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Rachell Anahy Romero Silva, de 15 años, cursa décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

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Reyna Victoria Vásquez Castellanos tiene 16 años y cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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En undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Heysel Natalia Amador Hernández, de 16 años.

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Camila Sophía Valladares Castellanos, de 16 años, cursa undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Karin Ayelen Vásquez Mendoza, de 16 años, cursa undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Allison Ximena Rodríguez Figueroa, de 17 años, cursa undécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

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Stephany Nathalia Herrera Romero tiene 13 años y estudia octavo grado.

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Danna Lisbeth Turcios Durón tiene 13 años y cursa octavo grado.

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Con 13 años, Rossynes Carolina Carbajal Pavón cursa octavo grado.

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Con 16 años, estudia en undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, ella es Skarleth Alejandra Godoy Flores.

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Elizabeth Makensy Guerra Almendares, de 13 años, cursa octavo grado.

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Fernanda Analy García Valladares tiene 17 años y cursa undécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

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Sherly Bayoleth Morales Mejía tiene 15 años y cursa décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

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En undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Heysi Daniela Cruz Mayorga, de 16 años.

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Alexandra Sofía Canales Cruz, de 16 años, cursa undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Brithany Dayana David Rivera, de 15 años, cursa octavo grado.

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