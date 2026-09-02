Las protagonistas del desfile: ellas son las palillonas del Instituto Yave Nissi

Las palillonas del Instituto Yave Nissi preparan una presentación llena de ritmo, energía y espectaculares coreografías para sorprender al público durante los desfiles del 15 de septiembre. ¿Quiénes son?
Britanny Angely Aguilera Benítez, de 16 años, cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
En noveno grado, Celeste Jackeline Chávez Maldonado, tiene 15 años de edad.
Sofía Eunice Montes, de 13 años, estudia octavo grado.
La más pequeña del grupo, ella es Leah Isabella Padilla Coto, de 8 años, cursa tercer grado.
Brithany Samantha Ortiz Gómez tiene 14 años y cursa noveno grado.
Meredith Ariana Rodríguez Pérez tiene 16 años y cursa el último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Nataly Rozzeetth García Valladares, de 16 años, estudia décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Rachell Anahy Romero Silva, de 15 años, cursa décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Reyna Victoria Vásquez Castellanos tiene 16 años y cursa décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
En undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Heysel Natalia Amador Hernández, de 16 años.
Camila Sophía Valladares Castellanos, de 16 años, cursa undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Karin Ayelen Vásquez Mendoza, de 16 años, cursa undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Allison Ximena Rodríguez Figueroa, de 17 años, cursa undécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Stephany Nathalia Herrera Romero tiene 13 años y estudia octavo grado.
Danna Lisbeth Turcios Durón tiene 13 años y cursa octavo grado.
Con 13 años, Rossynes Carolina Carbajal Pavón cursa octavo grado.
Con 16 años, estudia en undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, ella es Skarleth Alejandra Godoy Flores.
Elizabeth Makensy Guerra Almendares, de 13 años, cursa octavo grado.
Fernanda Analy García Valladares tiene 17 años y cursa undécimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Sherly Bayoleth Morales Mejía tiene 15 años y cursa décimo grado del Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
En undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Heysi Daniela Cruz Mayorga, de 16 años.
Alexandra Sofía Canales Cruz, de 16 años, cursa undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Brithany Dayana David Rivera, de 15 años, cursa octavo grado.