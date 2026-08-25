Sin tubería, familias capitalinas pagan hasta L250 para poder tener agua en su casa

El 24 de agosto, Los Laureles registraba un nivel de 34.66% y La Concepción de 28.44%, por debajo de los registros del 20 de agosto, cuando se encontraban en 36.55% y 29.29%, respectivamente. A esto se suma un déficit entre la demanda y la producción de agua: la capital requiere unos 250,000 metros cúbicos diarios y actualmente produce cerca de 181,000.