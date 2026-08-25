Sin tubería, familias capitalinas pagan hasta L250 para poder tener agua en su casa

En la colonia El Amatillo, en las alturas de Comayagüela, conseguir agua representa un gasto semanal para la familia Liliana Aguiluz. Su vivienda no cuenta con conexión a la red municipal, por lo que depende de una cisterna y de un sistema artesanal para captar lluvia.
Solo cuentan con un tanque negro de plástico y una canaleta improvisada para almacenar agua cuando llueve. Sin embargo, durante esta temporada seca, las precipitaciones no han sido suficientes para garantizar su abastecimiento.
Hasta la fecha, esta familia no cuenta con una conexión de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), un pozo ni un tanque comunitario para abastecerse de agua, por lo que debe comprar cada semana el líquido a una cisterna.
Esta familia gasta unos 250 lempiras cada semana para llenar el tanque, es decir, casi 1,000 lempiras al mes, a diferencia de los 37 lempiras mensuales que la UMAPS calcula para una tarifa residencial estándar.
Según datos de la UMAPS, alrededor del 70% de los hogares del Distrito Central tiene conexión a la red de distribución municipal, mientras el resto debe recurrir a otras formas de abastecimiento
Además de comprar agua para las labores del hogar, la familia también debe adquirir agua para consumo. Cada semana compra dos botellones de 35 lempiras cada uno, un gasto que se suma al pago por el agua de la cisterna.
Esta situación no es aislada en otras zonas del país. En el Distrito Central, por ejemplo, se acumularon 24 días sin precipitaciones significativas, mientras los niveles de las principales represas continuaron descendiendo durante agosto.
El 24 de agosto, Los Laureles registraba un nivel de 34.66% y La Concepción de 28.44%, por debajo de los registros del 20 de agosto, cuando se encontraban en 36.55% y 29.29%, respectivamente. A esto se suma un déficit entre la demanda y la producción de agua: la capital requiere unos 250,000 metros cúbicos diarios y actualmente produce cerca de 181,000.
Según cifras citadas de la UMAPS, la red pública alcanza alrededor del 72% de la población del Distrito Central. Mientras tanto, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares actualizada a 2023, indican que 18,359 viviendas, equivalentes al 5.8%, dependían de pozos, carros cisterna, llaves comunitarias, ríos o ayuda de vecinos como principal fuente de agua.
Aunque la UMAPS mantiene una flotilla de 90 cisternas destinadas a la distribución gratuita, solo 12 son municipales y el resto funciona mediante contratos de alquiler.