Sequía deja a 750,000 personas con necesidad de asistencia humanitaria en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Hasta 750,000 personas en Honduras podrían requerir asistencia humanitaria debido a los efectos del fenómeno de El Niño, informó Edwin Flores, coordinador de asistencia humanitaria de Visión Mundial.

Flores explicó que, según datos preliminares, hasta 1.2 millones de personas podrían encontrarse en una fase tres de inseguridad alimentaria, es decir, enfrentan una brecha en el consumo de alimentos o deben recurrir a estrategias de supervivencia, como la venta de bienes para obtener comida.

Sin embargo, aclaró que esta cifra no significa que todas las personas requieran asistencia humanitaria.

“Los datos preliminares dicen que podríamos tener hasta 1.2 millones de personas en fase tres; es decir, que ya existe una brecha en el consumo de alimentos o que las familias deben recurrir a estrategias como vender bienes o activos necesarios para conseguir comida. De estas, aproximadamente 750,000 personas requerirían algún tipo de asistencia humanitaria”, explicó Flores.

No obstante, el coordinador agregó que alrededor de 95,000 personas ya se encuentran en fase cuatro, considerada una situación de emergencia, por lo que requieren asistencia humanitaria de manera inmediata.

La advertencia ocurre mientras la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) aumentó a 103 los municipios bajo alerta roja por sequía. A estos se suman 82 municipios en alerta amarilla y 48 en alerta verde, para un total de 233 municipios bajo vigilancia.

El monitoreo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) señala que persisten condiciones cálidas y más secas de lo habitual, además de un déficit en los acumulados de lluvia de entre 100 y 200 milímetros y un incremento de las temperaturas de entre 0.5 y 1 grado Celsius.