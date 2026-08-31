Al ritmo de la punta, banda y palillonas del Cultura Nacional debutarán este 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Con una variedad de instrumentos y meses de preparación, la banda y las palillonas del Instituto Cultura Nacional dirán presente en los desfiles del 15 de septiembre de 2026.

El Tour de Independencia 2026 de EL HERALDO llegó hasta los ensayos de los alumnos de este instituto, quienes dieron un pequeño adelanto de las sorpresas que ya tienen preparadas para las fiestas patrias. Un cuadro conformado por 25 palillonas ha venido ensayando desde hace varias semanas para representar con orgullo a su institución y festejar las fiestas patrias.

Las chicas llevan varios meses de preparación y aseguran que serán uno de los mejores cuadros de palillonas de estas fiestas patrias. La banda también jugará un papel fundamental. El Instituto Cultura Nacional cuenta con una banda integrada por 54 alumnos.

Los jóvenes, con disciplina y esfuerzo, han dedicado meses a prepararse para ejecutar de la mejor manera cada canción. Esta banda incluye instrumentos de viento como la trompeta y el saxofón.

También deleitarán al pueblo hondureño al ritmo de las liras, los timbales, los bombos y el güiro, entre otros instrumentos. Los jóvenes de este instituto tienen preparadas alrededor de 11 canciones.