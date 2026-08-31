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Al ritmo de la punta, banda y palillonas del Cultura Nacional debutarán este 15 de septiembre

El instituto Cultura Nacional cuenta con un cuadro de palillonas de 25 estudiantes y una banda conformada por más de 50 alumnos. Aquí un adelanto de las sorpresas que se vienen

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 12:00

Tegucigalpa, Honduras.- Con una variedad de instrumentos y meses de preparación, la banda y las palillonas del Instituto Cultura Nacional dirán presente en los desfiles del 15 de septiembre de 2026.

El Tour de Independencia 2026 de EL HERALDO llegó hasta los ensayos de los alumnos de este instituto, quienes dieron un pequeño adelanto de las sorpresas que ya tienen preparadas para las fiestas patrias.

Un cuadro conformado por 25 palillonas ha venido ensayando desde hace varias semanas para representar con orgullo a su institución y festejar las fiestas patrias.

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Los alumnos que conforman la banda del Instituto Cultura Nacional.

Los alumnos que conforman la banda del Instituto Cultura Nacional.

(Foto: David Romero/ EL HERALDO)

Las chicas llevan varios meses de preparación y aseguran que serán uno de los mejores cuadros de palillonas de estas fiestas patrias.

La banda también jugará un papel fundamental. El Instituto Cultura Nacional cuenta con una banda integrada por 54 alumnos.

Las bellas palillonas del Instituto Cultura Nacional.

Las bellas palillonas del Instituto Cultura Nacional.

 (Foto: David Romero/ EL HERALDO)

Los jóvenes, con disciplina y esfuerzo, han dedicado meses a prepararse para ejecutar de la mejor manera cada canción. Esta banda incluye instrumentos de viento como la trompeta y el saxofón.

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También deleitarán al pueblo hondureño al ritmo de las liras, los timbales, los bombos y el güiro, entre otros instrumentos.

Los jóvenes de este instituto tienen preparadas alrededor de 11 canciones.

Meses de preparación respaldan a los alumnos que prometen ser uno de los grandes protagonistas de las fiestas patrias.

Meses de preparación respaldan a los alumnos que prometen ser uno de los grandes protagonistas de las fiestas patrias.

(Foto: David Romero/ EL HERALDO )

"Tenemos canciones folclóricas como A la Capotín, El Bananero y también música punta, que es hondureña", dijo Daniela Ramos, maestra encargada de los ensayos de la banda del Instituto Cultura Nacional.

La maestra Daniela aprovechó para invitar al pueblo hondureño a que los acompañe este 15 de septiembre: "Los chicos se han estado preparando y han estado poniendo mucho empeño para representar a nuestra patria, para celebrarla y también porque a ellos les encanta esto de la música".

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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