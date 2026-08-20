Ritmo, disciplina y belleza: el Instituto Jesús Aguilar Paz se prepara para los desfiles 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Con meses de preparación, largas jornadas de ensayo y la expectativa por presentar un espectáculo diferente, los estudiantes del Instituto Jesús Aguilar Paz se alistan para participar en los desfiles patrios del próximo 15 de septiembre de 2026. La institución tendrá presencia en las calles con dos de sus principales atractivos: su banda y el cuadro de palillonas, quienes desde hace varios meses trabajan para llegar preparados a la celebración de la independencia de Honduras. En el caso de la banda, los ensayos comenzaron a principios de marzo y se desarrollan los sábados, en jornadas que van desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, según explicaron los integrantes Shirley López y Joran Alvarado. "Nos venimos preparando desde marzo, que inició de marzo, para darles un verdadero show", explicó uno de los integrantes al referirse al trabajo que han desarrollado durante los últimos meses. Los jóvenes señalaron además que los ensayos se realizan los sábados, respetando las disposiciones establecidas para la preparación de los centros educativos de cara a los desfiles patrios.

Mambo, merengue y punta en el repertorio

La música será uno de los elementos principales de la presentación del Jesús Aguilar Paz. De acuerdo con Shirley López, el repertorio que han preparado incluye reconocidas piezas y ritmos bailables que buscan contagiar de energía al público durante su recorrido. "Mambo 5, Fiesta, El Africano", mencionó la joven al enumerar parte de las canciones que interpretará la banda. A este repertorio se suman puntas y merengues, mientras los músicos trabajan para incorporar próximamente piezas de carácter folclórico. "Y pues muy pronto vamos a sacar lo que son las folclóricas", explicó Shirley, quien señaló que también buscan incluir estas melodías para ofrecer una presentación acorde con las exigencias de los desfiles patrios. De esta manera, la banda prepara una propuesta que combina ritmos populares con música representativa de la cultura hondureña.

Palillonas, listas para sorprender

Pero la música no será el único atractivo del Instituto Jesús Aguilar Paz y es que las palillonas también llevan meses trabajando en sus rutinas y aseguran estar preparadas para mostrar el resultado de todo el esfuerzo realizado durante este tiempo. Dos de las jóvenes que formarán parte de la presentación son Nastia Mendoza y Madellin Amador, esta última capitana del cuadro. Madellin explicó que la preparación comenzó desde marzo, con jornadas especialmente exigentes. "Nos hemos preparado desde el mes de marzo con rutinas super largas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde", relató. Las extensas jornadas han sido parte fundamental del proceso para perfeccionar las coreografías, mejorar la coordinación y conseguir que cada movimiento esté listo para el esperado desfile. La capitana del cuadro será una de las encargadas de liderar a sus compañeras durante la presentación, mientras el grupo continúa afinando los últimos detalles antes de salir a las calles.

Un traje que todavía es un misterio