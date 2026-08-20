Con una sonrisa llega "El Diablo" a los tribunales, acusado de homicidio y robo en Olanchito

Con una sonrisa y sosteniendo que es inocente, así llegó a los juzgados Jesús Daniel Trochez, conocido como "El Diablo", acusado de haber matado al ciudadano Roberto Chavarría en un asalto en Olanchito, Yoro. Más detalles a continuación.
Este jueves -20 de agosto- llegó a los juzgados de San Pedro Sula "El Diablo" para comparecer en su audiencia inicial.
Tróchez es acusado por dos delitos de homicidio, otro por homicidio en su grado de ejecución de tentativa, así como robo agravado e intimidación, informó el portavoz del Poder Judicial, Rudy Barahona.
Las personas a las que presuntamente Trochez le quitó la vida son Luis Antonio Martínez Soto y Roberto Gerardo Chavarría Fúnez. En cuanto al herido, se trata de Mario Ramiro Reyes Peña, detalló Barahona.
"Soy inocente", dijo Trochez ante medios de comunicación antes de ingresar a la sala y comparecer ante el juez.
El pasado 10 de agosto, se viralizó el video de una cámara de seguridad que captó un asalto en un mercadito en la colonia Murillo Soto de Olanchito. Roberto Chavarría se acercó al ladrón (presuntamente Trochez) para pedirle que se retire con tranquilidad, pero este abrió fuego y posteriormente huyó.
Chavarría de emergencia fue llevado al Hospital Aníbal Murillo para ser atendido. Lamentablemente, murió en el centro asistencial.
"El Diablo" fue capturado en un hotel de Olanchito el pasado 14 de agosto. Al momento de su detención, aseguró que trabaja como mecánico y que su captura responde a una confusión.
Junto a "El Diablo" también fue capturado en el mismo hotel Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, alias "El Texas". Zaldívar Cervantes es investigado por parte de las autoridades policiales por la muerte de Marvin Omar Fernández, estudiante de Derecho asesinado en el barrio El Centro de San Pedro Sula, hecho ocurrido el 11 de agosto.
Al igual que Trochez, "El Texas" fue llevado a los tribunales de San Pedro Sula para su audiencia inicial. Zaldívar también enfrenta acusaciones por tráfico de drogas en su modalidad de posesión. Cuando se trasladaba a la sala, aprovechó en declarar a los medios de comunicación que es inocente sobre las imputaciones en su contra.
"El Diablo" ya tenía antecedentes delictivos. Anteriormente, fue capturado en La Ceiba (Atlántida) y también en Olanchito.
La familia de Roberto Chavarría clama por justicia y que Trochez sea castigado con todo el peso de la ley. Diana, hija de don Roberto, se ha pronunciado en sus redes sociales exigiendo no solo justicia para su padre, sino también para todas las víctimas de la violencia.