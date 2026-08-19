“Hay más amenazados”: revela padre de Angie Peña tras el crimen del testigo protegido Dereck McNeal

El padre de Angie Peña, Walter Peña, se pronunció tras el crimen de uno de los testigos protegidos en el caso de la desaparición de su hija. Cuestionó la falta de protección que se le brindó a Dereck Isaac McNeal, asesinado en Roatán el pasado 17 de agosto.
En declaraciones para radio HRN, el padre de Angie Peña aseguró: “Realmente es lastimosa la situación que está sucediendo en nuestro país, ya que miramos que no existe protección para los testigos protegidos”.
Dereck Isaac McNeal, previo a morir, aseguró que había visto a Angie Peña con vida. Sin embargo, el padre de la joven sostuvo que la familia nunca conoció al testigo, porque su identidad permanecía bajo secretividad.
“Nos dimos cuenta de que nuestra hija estuvo secuestrada por este gringo que está prófugo de la justicia”, manifestó el padre de la joven, quien asegura que las investigaciones están ligadas a una red de trata de personas. No obstante, confía en que su hija aún está con vida.
El padre de la joven aseguró que otros testigos también están bajo amenaza: “Nosotros tenemos conocimiento también de que existen otros testigos que están siendo amenazados”.
La madre y la hermana de Angie Peña residen en Estados Unidos por temor a lo que les pueda suceder. “Pero nosotros como familia no vamos a callar, nosotros vamos a seguir buscando a nuestra hija”, sostuvo al finalizar.
El caso de Angie Peña, joven que desapareció el 1 de enero de 2022 en Roatán, Islas de la Bahía, Honduras, volvió a cobrar relevancia tras el crimen de McNeal ocurrido el lunes 17 de agosto de 2026. Sin embargo, se desconoce si el asesinato está ligado al caso de la joven desaparecida.
Dereck Issac McNeal fue asesinado, según información preliminar, por sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta. La víctima se movilizaba en su camioneta blanca cuando fue seguida por los atacantes, quienes posteriormente le dispararon.
El crimen de Dereck McNeal ocurrió en horas de la mañana. Los sicarios, según información preliminar, esperaron a que dejara a su hija en la escuela y después iniciaron una persecución. El joven bajó de su camioneta e intentó huir, pero fue alcanzado por las balas y su cuerpo quedó tendido en el pavimento.
¿Cómo desapareció Angie Peña? Fue en West Bay, Roatán, cuando la joven realizaba un paseo en una moto acuática. Las autoridades sospechan que pudo haber caído en manos de una red de trata de personas.