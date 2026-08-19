Escondió el cuerpo en un armario: revelan cómo hondureño acabó con vida de María García en EE UU

Las autoridades policiales del condado de Bucks, Pensilvania, Estados Unidos, dieron a conocer cómo un hondureño acabó con la vida de una ciudadana guatemalteca. El hondureño cometió el crimen, huyó a Honduras y ahora es pedido en extradición por EE UU.
La víctima era María Bernarda Popol Guerra, de 23 años, ella fue encontrada sin vida durante la mañana del domingo 15 de marzo de 2026 en un apartamento ubicado en la cuadra 100 de North Main Street, Bucks, Pensilvania.
Darwin David Espinal-Del Cid, hondureño, dejó Estados Unidos y se marchó a territorio catracho donde finalmente fue detenido por el asesinato de su novia, María Bernarda Popol García.
La Policía del condado de Bucks encontró el cuerpo de Popol Garcia envuelto en una manta y metido dentro de un armario con la garganta cortada.
La Policía reveló que María habría puesto fin a la relación con el hondureño y buscó trasladar sus pertenencias a un nuevo departamento. Tras discutir fuertemente durante un viaje en taxi, la pareja regresó al inmueble que compartían en Telford, Pennsylvania.
Autoridades del condado añadieron que Espinal-Del Cid habría atacado brutalmente con un arma blanca en el cuello a la joven. Para ocultar el hecho, envolvió el cuerpo en una manta, lo cubrió con ropa y lo escondió en el armario de la habitación.
Pero eso no es todo, Espinal del Cid habría utilizado el teléfono de la víctima para enviar mensajes y aparentar que ella continuaba con vida. Los investigadores consideran que esta maniobra habría servido para retrasar el descubrimiento del homicidio mientras el sospechoso reunía recursos y preparaba su salida del país.
El caso fue calificado por las autoridades estadounidenses como un episodio de violencia doméstica con consecuencias mortales. El fiscal de distrito del condado de Bucks, Joe Khan, destacó la cooperación internacional que permitió localizar al sospechoso y aseguró que su huida fuera de Estados Unidos no impedirá que enfrente el proceso correspondiente.
El hondureño ahora es pedido en extradición por Estados Unidos. Según las autoridades de ese país, los cargos presentados en contra de Espinal del Cid son: homicidio criminal, posesión de un instrumento del delito, dos cargos de hurto por apropiación ilícita, hurto por engaño y profanación de cadáver.
Tras su primera audiencia, un juez de extradición de primera instancia dictó arresto provisional para Darwin David Espinal del Cid. Se señaló la audiencia de presentación y evacuación de medios probatorios para el día miércoles 2 de septiembre a las 10:00 de la mañana.